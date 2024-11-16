「嚴重違反程序」強生不公開蓋茨操守報告 委員會突取消投票

川普提名前眾議員蓋茨出任司法部長，反彈聲浪頗大，眾院議長強生（左）15日決定不公布蓋茨涉性醜聞的調查報告，蓋茨（右）近日已積極尋求國會議員支持。（路透）

總統當選人川普提名前佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨 (Matt Gaetz)擔任司法部長，但是眼看蓋茨涉入多項醜聞的調查報告是否公布陷入爭議之際，議長強生以「嚴重違反程序」為由，要求不公開報告，相關會議也宣布取消，至於蓋茨本人與副總統當選人范斯也紛紛致電聯邦參議員 爭取支持。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，眾院議長強生15日表示，眾院操守委員會(House Ethics Committee)公布報告「猶如打開潘朵拉盒子」且「嚴重違反協議、傳統與規則精神」，他強調：「眾院規則始終就是卸任議員不受操守委員會管轄，我請求、強烈請求操守委員會不要公布這份報告。」

但國會議員卸任當天或之後公布報告已有先例可循，1987年田納西州民主黨籍聯邦眾議員伯納(Bill Boner)請辭兩個月後，以及1990年俄亥俄州眾議員盧肯斯(Buz Lukens)離辭當天，操守委員會皆公布調查結果。

但是操守委員會原定15日決定是否公布調查報告的祕密投票會議已經取消，不過聯邦參院司法委員會(Judiciary Committee)民主黨籍發言人索貝(Josh Sorbe)主張，蓋茨若擔任聯邦司法最高長官不應放棄調查：「兩黨皆支持聯邦參院司法委員會獲得這些資料。」

自2021年以來，操守委員會針對蓋茨涉及不當性行為、濫用非法藥物、不當接受禮物、妨礙司法公正等諸多指控，陸續展開調查，其中涉及性交易還遭到聯邦調查，但最終沒有受到指控。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，有消息人士透露，蓋茲14日被提名為司法部長後旋即辭去眾議員職務並致電聯邦參議員爭取支持，同時副總統當選人范斯也積極為蓋茨排除任命障礙，凸顯他是川普在國會的「眼耳」角色。

今年大選結果，共和黨獲得參院53席多數，但共和黨籍聯邦參議員恩斯特(Joni Ernst)警告：「我知道蓋茨將有一場艱苦奮戰。」還有北達科他州保守派共和黨參議員克萊默(Kevin Cramer)也明白表示，如果現在投票的話，蓋茨可能無法過關。