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地下國務卿？紐時：馬斯克與伊朗駐UN大使會面 討論美伊關係

編譯徐榆涵／即時報導
伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼。(路透)
伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼。(路透)

紐約時報14日報導，兩名伊朗官員透露，身兼美國總統當選人川普顧問的科技業億萬富豪馬斯克11日在紐約會見伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani），討論如何緩解伊朗與美國的緊張關係，顯示川普認真看待與伊朗的外交關係，以及馬斯克在川普身邊的非凡影響力。

紐時援引匿名的伊朗消息人士的話報導，馬斯克與伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼11日在一處秘密地點會面，會談持續超過1個小時，並形容兩人會晤是「積極的」和「好消息」。

對此，川普陣營發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）表示，「無論有無此事，我們不會就私人會面進行評論」，馬斯克也並未回應置評請求。

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川普陣營政權移交小組發言人李威特（Karoline Leavitt）則透過聲明表示，「美國民眾再度將權柄交到川普總統手中，因為他們信任其領導國家、以力量在全球重塑和平的能力」，且「在川普重返白宮之後，也將採取任何必要行動來達到目標」。

馬斯克與伊朗官員會面，凸顯他對新政府的影響力，尤其是在美國外交政策方面。

就在上周，也就是美國總統大選後隔天，馬斯克加入川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話。烏克蘭高階官員說，川普在通話期間問澤倫斯基要不要跟馬斯克講兩句，澤倫斯基同意後，兩人就聊了幾分鐘，澤倫斯基感謝馬斯克提供星鏈，馬斯克再將電話還給川普，讓川普和澤倫斯基繼續討論。

報導指出，馬斯克在大選之後就與伊朗高層直接會面，使外界認為在未來4年間，華府與德黑蘭關係的基調可能將有所改變，雖然川普在上一屆任期內與伊朗的關係並不和睦，但伊朗似乎仍希望保持外交對話，而川普也對此很感興趣。

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