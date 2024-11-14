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「這回不同了」梅蘭妮亞傳不會搬入白宮、不當全職第一夫人

記者張聲肇／綜合報導
川普13日重返白宮，妻子梅蘭妮亞沒有隨行。媒體報導指未來梅蘭妮亞不會常住白宮。(美聯社)
川普13日重返白宮，妻子梅蘭妮亞沒有隨行。媒體報導指未來梅蘭妮亞不會常住白宮。(美聯社)

CNN報導，川普的妻子梅蘭妮亞「這回不同了」，不會搬入白宮做全職第一夫人，展現她一反美國傳統，不會專心一志扮演第一夫人角色的意願。

這回不同的第一個跡象，由她拒不參加13日拜登夫婦邀請到白宮見面可知。儘管川普團隊認為她給拜登夫人面子很重要，她還是找了行程衝突的理由，避開丈夫二度就任總統前，最重要的場合。

她最近上電視，為自己的自傳打書時，說「這回不一樣了，我不焦慮，我在白宮待過，有了經驗，也長了知識，知道再度進入白宮是怎麼回事。」

CNN引述知情人士說，未來四年，大多數時間梅蘭妮亞不會待在白宮，可能會在紐約和佛州棕櫚灘待更多時間。不過，該她出席的重要場合，她會到場，第一夫人該現身的平台或優先順序，她會拿捏。

梅蘭妮亞這四年來，在佛州交了不少朋友，活出自己一套人生，當總統的先生，可能恢復冬季周末回海湖莊園、夏季周末到新澤西貝德敏斯特打高爾夫球的習慣，她要在佛州多和朋友相處。

2016年才10歲的兒子拜倫如今在紐約上大學，因此，梅蘭妮亞也可能盡量多待在離兒子近的川普大廈。10日禮拜天，她就陪兒子搭機從佛州返紐約，「我還不能說是空巢族，也不覺得如此。」

紀錄梅蘭妮亞「首屆」白宮生活的CNN特派員班內特（Kate Bennett）說，她會如何出牌很難講，「在白宮東廂也許會很活躍，也可能不願意很活躍。」班內特曾撰寫有關她的書，書名為「自由，梅蘭妮亞：未獲授權的傳記」(Free, Melania: The Unauthorized Biography)。

班內特說，縱使梅蘭妮亞二度當第一夫人很想走出自己的路，「她仍得小心翼翼扮演第一夫人的角色。這的確是很不容易的角色：你得聰明點，但不能太聰明。對世事要有自己的看法，又得假日時烘培餅乾過節。」

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