川普上任首日擬簽多項行政命令 鎖定非法移民和邊境安全

川普擬在上任總統首日簽署多項行政命令，加強對非法移民執法。(路透)

路透引述3名消息來源指，總統當選人川普 將在上任首日，簽署一系列行政命令，加強對非法移民 執法，並廢除現任總統拜登簽署的合法入境計畫，行動將由即將上任的「邊境 沙皇」霍曼（Tom Homan）領導。

消息人士稱，首日簽發的行政命令，將包括內部執法、逮捕和拘留非法移民。內容將賦予聯邦移民官員更大自由度，可以逮捕沒有犯罪紀錄的人、向美墨邊境增兵，以及重新啟動邊境牆的建設。

此外，川普打算廢除拜登政府的執法指引，該指引優先考慮將有嚴重犯罪紀錄的人驅逐出境，但對其他人實施「有限執法」。川普的命令將不再「有限執法」，但仍以犯有重罪；以及已用盡所有法律選項，但仍被下令驅逐的人士優先，估計在美國有超過100萬人。霍曼11日受訪時說，這些人將是優先考慮的對象，稱這些人必須回家。

消息來源指，某些群體也可能被列為優先驅逐的對象，例如支持哈瑪斯並違反學生簽證條件的國際學生。移民及海關執法局（ICE）可能會使用軍機進行驅逐，並尋求其他政府機構協助運送被驅逐者。

另一項命令則涉及邊境安全。川普打算派遣國民警衛隊前往邊境，並以非法移民湧入為由，宣布國家緊急狀態，以解鎖資金建設邊境牆，預計亞利桑那州會是優先興建地點。

川普預計還將終止拜登的臨時「假釋」計畫，該計畫近年來允許數十萬移民合法入境並取得工作許可證。此外，川普將鼓勵身份過期者自願離開，並允許重新申請合法入境。美國國土安全部估計，截至2022年全國已有1100萬無合法身份的移民。

預計川普還將與墨西哥討論恢復「留在墨西哥」計畫，要求非墨西哥籍的尋求庇護者，在美國審理申請期間留在墨西哥。