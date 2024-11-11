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川普視訊面試內閣人選 忠誠之外得有顏值與溝通力

中央社／紐約11日專電
總統當選人川普近來在佛州海湖俱樂部密集面試重要內閣人選，有意入閣者得準備數位大頭照與電子履歷，通過視訊面試才有機會入閣。（路透）
總統當選人川普近來在佛州海湖俱樂部密集面試重要內閣人選，有意入閣者得準備數位大頭照與電子履歷，通過視訊面試才有機會入閣。（路透）

總統當選人川普近來在佛州海湖俱樂部密集面試重要內閣人選，有意入閣者得準備數位大頭照與電子履歷，通過視訊面試才有機會入閣。眾所周知，川普重視身邊要員的顏值和表達能力，近期將任命財經及國安官員人選。

想要進入川普（Donald Trump）2.0內閣，除了忠誠外，得經過川普本人與團隊成員的同意和認可。

川普近日公布移民暨海關執法局（ICE）前代理局長霍曼（Tom Homan）與共和黨聯邦眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）出任邊境沙皇（The Border Czar）、駐聯合國大使，兩人都是川普政策長期支持者。

延續上個總統任期半公開面試重要官員人選的電視實境節目作風，川普近期在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）以視訊會議方式決定重要內閣，本週將陸續公布國安及經貿領域官員。

華爾街日報（The Wall Street Journal）引述知情人士說法報導，政權移交小組共同主席、金融公司康托．費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）執行長盧特尼克（Howard Lutnick）負責人選與面試安排計畫。

商人出身的川普用人頗重視「顏值」，經常稱許身邊人員都經過「試鏡嚴選」，參加面試者得準備「大頭照」和電子履歷，以提醒與川普可能之前曾見過面。

另一名知情人士說，視訊面試是川普決定內閣人選的預設性安排，能夠在鏡頭前代表川普政府清晰溝通者才能得到工作，較少涉及外貌。除了視訊面試，政權移交小組也以傳統方式，透過人力仲介業者推薦人選。

報導指出，出身華爾街金融界的鮑爾森（John Paulson）、貝森特（Scott Bessent）、共和黨聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）、前貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、前證券管理委員會（SEC）主席克雷頓（Jay Clayton）以及盧特尼克都是可能的財經與國安官員人選。

被視為下任國務卿大熱門的海格提在哥倫比亞廣播公司（CBS）談話節目「面對國家」（Face the Nation）表示，未來無論擔任什麼角色，都將推動美國民眾高度支持總統川普的各項立場，未來出任任何角色都會全力以赴。

萊特海澤已跟川普會談諮詢入閣，但尚未確認職務。移交小組共同主席的前中小企業管理局長麥馬洪（Linda McMahon）也是商務部長人選。

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