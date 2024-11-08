川普找到「新工作」 向麥當勞「辭職」 明年總統就職日生效

共和黨總統當選人川普10月20日曾在賓州一間麥當勞參訪，並學習炸薯條。(美聯社)

共和黨總統候選人川普 在造勢期間曾到連鎖速食店麥當勞 「打工」，長子小唐納 在川普勝選後隔天上社群平台Instagram，發布父親寫給麥當勞公司人力資源部的「辭職信」。

「華盛頓觀察家報」（The Washington Examiner）報導，小唐納（Donald Trump Jr.）上傳的辭職信寫道：「請以此信作為本人辭去麥當勞（McDonald's）職務的正式通知，2025年1月20日星期一生效。」

這封半開玩笑的辭呈還有川普的署名，而文中的日期正是川普明年就職日。

信中還指出，川普很高興有機會為顧客服務，包括做漢堡、炸薯條和處理得來速訂單。

川普還在信中表示：「我將致力確保在剩下的時間裡順利交接。請讓我知道如何協助尋找並培訓接替我的人。」

文末還寫說川普期待「下一次冒險」，將帶著「在麥當勞留下的美好回憶」離開。

網友隨後也紛紛幽默回應，有人留言說「離職前請修好冰淇淋機」，還有人開玩笑說「也許（民主黨總統候選人）賀錦麗（Kamala Harris）會來求職」。

一名社群平台X用戶說：「真可惜，不過他找到了更好的工作。」