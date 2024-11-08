我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普找到「新工作」 向麥當勞「辭職」 明年總統就職日生效

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

川普找到「新工作」 向麥當勞「辭職」 明年總統就職日生效

中央社／紐約7日電
共和黨總統當選人川普10月20日曾在賓州一間麥當勞參訪，並學習炸薯條。(美聯社)
共和黨總統當選人川普10月20日曾在賓州一間麥當勞參訪，並學習炸薯條。(美聯社)

共和黨總統候選人川普在造勢期間曾到連鎖速食店麥當勞「打工」，長子小唐納在川普勝選後隔天上社群平台Instagram，發布父親寫給麥當勞公司人力資源部的「辭職信」。

「華盛頓觀察家報」（The Washington Examiner）報導，小唐納（Donald Trump Jr.）上傳的辭職信寫道：「請以此信作為本人辭去麥當勞（McDonald's）職務的正式通知，2025年1月20日星期一生效。」

這封半開玩笑的辭呈還有川普的署名，而文中的日期正是川普明年就職日。

信中還指出，川普很高興有機會為顧客服務，包括做漢堡、炸薯條和處理得來速訂單。

川普還在信中表示：「我將致力確保在剩下的時間裡順利交接。請讓我知道如何協助尋找並培訓接替我的人。」

文末還寫說川普期待「下一次冒險」，將帶著「在麥當勞留下的美好回憶」離開。

網友隨後也紛紛幽默回應，有人留言說「離職前請修好冰淇淋機」，還有人開玩笑說「也許（民主黨總統候選人）賀錦麗（Kamala Harris）會來求職」。

一名社群平台X用戶說：「真可惜，不過他找到了更好的工作。」

大選熱門話題

川普 麥當勞 小唐納

上一則

「不計代價」 川普回歸 將大規模遣返無證移民

延伸閱讀

應對川普 霍楚制定「紐約州自由計畫」

應對川普 霍楚制定「紐約州自由計畫」
無意「白吃午餐」？路透：川普就職時 台擬擴大軍購

無意「白吃午餐」？路透：川普就職時 台擬擴大軍購
川普恐阻堵車費 替代方案年底出爐

川普恐阻堵車費 替代方案年底出爐
賴清德社群祝賀川普當選 台總統府：尚無規畫致電

賴清德社群祝賀川普當選 台總統府：尚無規畫致電

熱門新聞

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

2024-11-06 03:10
國會選舉開票在美東時間5日晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

2024-11-07 16:55
密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

2024-11-04 17:36
川普宣告勝選。 （美聯社）

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

2024-11-06 02:40
紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

2024-11-03 10:41
美國前總統川普將重返白宮，並承諾將在移民、經濟和烏克蘭戰爭等問題上採取行動。(美聯社)

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

2024-11-06 21:03

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人