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川普大規模遣返計畫 估年花880億 2類無證客優先

編譯盧炯燊／綜合報導
共和黨籍總統當選人川普表示，上台之後將兌現競選承諾，展開美國史上規模最大的無證移民遣返。（歐新社）
共和黨籍總統當選人川普表示，上台之後將兌現競選承諾，展開美國史上規模最大的無證移民遣返。（歐新社）

估計目前全美約有1100萬非法入境的無證客川普誓言上任後會大規模驅逐他們，當中涉及的人力、物力及財力將是空前的。

川普在首任執政期間也作過類似承諾，但遇到遣返及法律障礙後，計畫沒有成功。這任情況不同，專家認為，川普政府將懂得如何有效利用龐大的官僚機構為自己服務。

他面對的法律障礙也會減少，川普在第一個任期內任命了數百名法官，已經重塑法院。此外，公眾輿論可能會站在他這邊，民調發現，49%反對川普大規模驅逐無證移民，但支持者也有45%。

儘管川普尚未公布大規模驅逐的詳細計畫，但從川普及其幕僚之前種種評論中可知大概︰

他會利用緊急法令及繞過無證移民的保護展開行動，其中一個做法是啟動1798年的「外敵法」(Alien Enemies Act)，允許總統無須任何聽證即可驅逐敵國公民，二次大戰時已利用來拘留日本、德國和義大利裔民眾。

依靠地方和州警察，特別是在紅州，追查及逮捕無證移民；出動軍隊及國民兵實行移民執法；重新調整聯邦雇員及資源來支持打擊無證客。

川普移民政策籌畫人米勒(Stephen Miller)不諱言，「川普連任，邊境將被封鎖，將部署軍隊，啟動國民兵，非法移民將回家。」

無黨派的美國移民委員會(American Immigration Council)據此指出，每年大規模驅逐100萬人可能花費880億元，當中涉及空前增加執法人員、拘留能力、移民法庭及遣返的空運能力。國會可在這方面撥款。

在決定了大規模驅逐後，川普首先會向誰開刀？

在目前大約1100萬無證客裡，每個人的情況並不相同，從越境尋求庇護者到持旅遊簽證入境逾期居留都有，有些可能已與美國公民結婚，有了已是公民的孩子，這些人若遇到大赦或在某個時刻，有可能獲得合法身分。

估計在這1000多萬人裡，約有130萬人已收到驅逐令，但由於種種原因仍滯留在美國。另外，聯邦移民和海關執法局(ICE)數據指出，有66萬非公民有犯罪紀錄。這兩類人將會成為首批遭驅逐對象。

來自阿富汗、烏克蘭、敘利亞、委內瑞拉和海地等16個國家，超過86萬人受益於「臨時保護身分」，國土安全部可以隨時取消該計畫趕走他們。

如何尋找這些人？

川普說過，州和地方執法人員可以幫助聯邦政府。聯邦可以利用更大的情報網來制定目標計畫，由ICE領軍，聯邦調查局及國土安全等機構可以參與。

無證移民享有憲法權利嗎？

最高法院裁定若沒有正當程序或在移民法庭聆訊，政府就不能驅逐他們。移民律師指出，不能把無證客直接從街上帶走，關進監獄、送上飛機就遣返。

然而並不是說無證移民享有所有與公民相同的權利，因為最高法院也認為，移民法庭訴訟程序是民事而非刑事訴訟，面臨被逐移民須在能夠支付費用下才有權聘請律師。

在進入美國兩星期內，且距邊境100英里以內被捕的無證移民，通常在未經法庭聆訊或律師辯護下被驅逐出境。

但川普實施大規模驅，還須相關外國政府同意接收，這些談判需時甚至失敗。包括中國、委內瑞拉等國家，就曾拒絕接回本國公民。

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