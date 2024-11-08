新官員首重忠誠 小唐納主導交接：入閣者別自認比總統懂更多

小唐納在川普第二個任期的人事選任上，將具有關鍵角色，他也將主導政權交接。（美聯社）

下屆總統當選人川普 的長子小唐納 (Donald Trump Jr.)主導政權交接及遴選內閣事宜，他7日受訪時說， 希望入閣者「別自認比父親懂更多」。

小唐納7日接受「福斯新聞網」(Fox News)節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)訪問時表示，「我會積極參與政權過度交接事宜」，「我想確保我們知道誰是真正的參與者，誰將如實傳達總統的訊息，誰不認為自己比民選的美國總統懂更多」。

小唐納接著說：「我想確保這些人都在他的內閣之中，我想確保這些人都在政府當中。」

副總統當選人范斯當時即是透過小唐納的管道，說服川普擇定搭檔。小唐納被視為川普第二度執政後身邊重要的影響決策人士。

國會山莊報報導，川普曾於8月宣布過度期間由費茲傑羅證券公司(Cantor Fitzgerald)執行長盧特尼克(Howard Lutnick)與前美國小型企業署(SBA)署長麥馬洪(Linda McMahon)擔任政權交接小組共同主席，兒子小唐納、艾瑞克(Eric Trump)，以及他的競選夥伴范斯(J.D. Vance)則擔任榮譽主席。

小唐納7月曾說，他希望在父親的第二任期內擁有人事決定的「否決權」。

他說：「我不想選一個人擔任權力高重的職務，我想做的是阻止那些會搞砸事情的人。」

盧特尼克本月初受訪時表示，若下一屆川普政府的潛在任命對象能夠證明「效忠」川普及其政策，將獲任命。

盧特尼克說：「他們都會站在同一邊，他們將理解各項政策，我們則將根據人們的能力以及他們對政策與川普的忠誠度賦予職位。」

盧特尼克表示，這樣能避免在川普上一個任期內出現的高流動率。

另據紐約郵報報導，川普及其團隊認為，下屆政府人員的首要工作要求便是忠誠。

這種低調的過度形式是為避免八年前的混亂場面重演，當時的共和黨 候選人打敗民主黨總統候選人喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)後，川普大廈內爆發內訌和公開的權力爭奪戰。

川普的長期助手7日告訴紐約郵報說：「比起2016年，此次過度團隊在政策方面的一致性較高。」

另一位消息人士透露，川普此次的競選與過度團隊由資深共和黨人領導，而非政治新手和性格衝突的人，「這樣比2016年更完善且有秩序，他們夠聰明，知道毋須公開」。