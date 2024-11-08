川普勝選 科技大咖紛示好 獨缺黃仁勳、巴菲特

輝達執行長黃仁勳未透露在今年的總統大選中的支持人選；川普當選後也未見他公開表態祝賀。(美聯社)

前總統川普 再掌白宮，美股大漲慶賀，恭喜他當選的賀文更是不間斷，其中頗引人注目的是幾位科技業大咖，從亞馬遜(Amazon)創辦人兼董事長貝佐斯(Jeff Bezos)，到蘋果公司執行長庫克(Tim Cook)、Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)、微軟執行長納德拉(Satya Nadella)、字母執行長皮伽(Sundar Pichai)，大家都在第一時間發文祝賀。

但截至目前尚未見到輝達 (Nvidia)執行長黃仁勳 和「股神」巴菲特(Warren Buffett)，是否也對川普發了賀電；他們在選戰過程中始終對支持人選守口如瓶。

輝達執行長黃仁勳未透露支持人選，先前被問到以經商環境穩定度而言，比較青睞哪位候選人，他回答說：「非常重要的事情是...得有穩定政策，政策需要順應環境變化，而我們身處的世界，環境隨時都在改變。」

而對川普提議開徵10%進口關稅，黃仁勳說，他對多數事情並不了解...這些事情很複雜，需要當局縝密思考，相信他們會做出極佳決定。

黃仁勳的淨資產今年來已躍升830億元，據彭博億萬富豪指數，選舉結果出爐當天，他的身家再添48億元至1270億美元。

波克夏執行長巴菲特也對此保持沉默，但當天他的財富也暴增75億8000萬元，今年迄今淨資產攀升280億元，總身家達1480億元。