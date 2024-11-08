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選後論功行賞 馬斯克公司獲較少監管 推心腹員工入閣

記者顏伶如／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克(右)在此次總統大選中，出錢出力，為川普(左)站台造勢。(路透)
特斯拉執行長馬斯克(右)在此次總統大選中，出錢出力，為川普(左)站台造勢。(路透)

科技富豪馬斯克(Elon Musk)堪稱前總統川普重返白宮的最強助選員，紐約時報分析，馬斯克出錢出力押注川普，獲得回報將是美國太空探索科技公司(SpaceX)等手下企業，今後得以較少面臨政府機關嚴格監督。

報導指出，早在川普勝選之前，馬斯克就提前向川普建議新政府人事安排。兩名知情人士透露，馬斯克把數名SpaceX員工推薦給川普，作為內閣首長的建議人選，包括出任國防部高層官員。美國國防部是SpaceX最大客戶之一，如果馬斯克建議獲得採納，SpaceX員工轉往國防部任職，等於出手1億元幫忙川普助選的投資終於收成。

選舉期間，馬斯克透過旗下社群網站X平台定期發表挺川訊息，馬斯克也在決戰州賓州現身川普造勢大會幫忙拉票。

報導分析，馬斯克六家手下企業與政府簽有10億元計的合約，負責計畫包括發射火箭、製造衛星、提供以太空為基地的通訊服務等；馬斯克安插SpaceX心腹員工出任川普新政府官員，可能涉嫌利益衝突。

馬斯克、SpaceX以及電動車公司特斯拉(Tesla)6日均未回應紐約時報採訪要求。川普政權交接小組發言人也未回覆紐約時報的評論要求。

拜聯邦法規之賜，特斯拉靠著碳排放交易積分(emissions-trading credits)賺進數億元。不過，馬斯克手下企業至少面臨20項聯邦調查，包括特斯拉的自動駕駛技術在內。

紐約時報分析，如今馬斯克不但取得直達天聽的影響力，甚至有機會主導政府機關。川普在競選期間曾說，他上台之後打算延攬馬斯克掌管由企業界領袖組成的「政府效率委員會」(Government Efficiency Commission)。馬斯克曾經表示，考慮刪減至少2兆元聯邦預算，意味著原本監督馬斯克企業的聯邦機關恐將因此遭到裁撤或削弱。

法規與立法趨勢分析機構「燈塔政策顧問」(Beacon Policy Advisors)管理合夥人麥羅(Stephen Myrow)分析，馬斯克將可消除「所有讓他感到不悅的惱人規定」。

猶他大學(University of Utah)經濟學家辛格爾(Hal Singer)則表示，特斯拉與SpaceX未來將受到司法部較少嚴格監督。辛格爾指出，川普主政的司法部將不會調查馬斯克，「避免調查朋友，對於敵人則立案調查，正是我們在川普第一任政府看到的狀況」。

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