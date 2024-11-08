史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

川普7日宣布，將任命他的競選團隊經理蘇西．威爾斯（Susie Wiles）出任美國首位女性白宮幕僚長。(路透)

美國總統當選人川普 7日宣布，將任命他的競選團隊經理蘇西．威爾斯（Susie Wiles）出任美國首位女性白宮 幕僚長。長期隱身螢光幕後的她究竟是誰？能如此深受川普器重。

川普在聲明中說：「威爾斯協助我達成美國史上其中一場最偉大的政治勝利，也是我2016年與2020年成功選戰的核心推手之一。」

川普說，威爾斯「強悍、精明、創新、而且受到舉世敬仰與尊崇」，「我毫不懷疑她會讓我們國家感到光榮。」

白宮幕僚長又有「總統守門人」之稱，也是歷來當選總統所任命的第一個內閣人員，負責監督所有政策和白宮日常事務，且該職位也不需要經由參議院確認通過。

現年67歲的威爾斯是佛州 政界的資深人士，從1970年代在紐約州眾議員肯普（Jack Kemp）的華府辦公室開啟了職業生涯，此後又以排程員身分加入已故共和黨前總統雷根的競選團隊。

威爾斯接著前往佛州傑克遜維爾市（Jacksonville）為2位市長提供諮詢，2010年時，幫助當時幾乎沒有從政經驗，且被佛州共和黨人視為是「局外人」的商人斯科特（Rick Scott）當選為佛州州長，從此聲名大噪。

威爾斯在2015年共和黨總統初選期間結識了川普，並成為其佛州競選活動的聯合主席，隨後也幫助川普於2016年擊敗希拉蕊，贏得該州的選舉人票。

2018年佛州州長選舉期間，威爾斯又受川普委託，幫助共和黨人德桑提斯（Ron DeSantis）成功選上該州州長。在勝選演說中，德桑提斯也將威爾斯形容為「業界最優秀的人」。然而，兩人之間產生了嫌隙，德桑提斯2019年解除威爾斯的高階顧問職位。

2020年大選，川普輸給拜登後，又重新找回威爾斯擔任高階顧問，並在2021年3月請她出任川普領導的政治行動委員會「拯救美國領導力PAC」執行長。2021年4月，Politico描述威爾斯為「川普世界的新大佬」。2022年8月，她更被描述為川普在2022年期中選舉和2024年總統競選公告前夕的「幕僚長」，被視為是川普重返白宮的關鍵掌舵手。

川普在開票之夜提前自行宣布當選時，向競選團隊的人致謝，第一個念到的名字就是威爾斯，他說，「讓我向各位介紹，這位是『冰女』（ice maiden），我們都這麼叫她。她就愛待在後面，但她可不是個布景而已。」稱這次威爾斯不會再待在幕後。