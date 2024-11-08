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史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

普亭首次公開評論美國大選 祝賀川普當選、讚他遇刺時「勇敢」

編譯盧炯燊／綜合報導
俄羅斯總統普亭(左)7日公開向川普道賀，並稱讚川普遇刺時表現出的勇敢。(美聯社)
俄羅斯總統普亭(左)7日公開向川普道賀，並稱讚川普遇刺時表現出的勇敢。(美聯社)

俄羅斯總統普亭7日突然「轉舵」，祝賀川普當選美國總統，這是他首次公開談到美國大選。

俄羅斯衛星通訊社(sputnik)報導，普亭7日在黑海度假城市索契，出席俄國智庫瓦爾代國際辯論俱樂部第21屆年會時祝賀川普。

普亭又說，俄羅斯將與美國人民選擇的任何一位美國總統合作，而他本人也準備好與川普溝通。他同時讚揚川普造勢期間，遭槍手試圖暗殺時所表現出的勇敢。

值得關注的是，普亭表示川普在競選期間，有關解決烏克蘭危機的言論值得重視。

川普在競選期間曾多次表示，他將會終止美國對烏克蘭戰爭的支持，更聲稱能在一天內解決俄烏戰爭。川普也多次聲稱若他擔任總統就不會發生俄烏戰爭。

普亭是在年會問答環節中說：「我想藉此機會祝賀他(川普)當選美國總統。」

在回應對川普第二屆政府的期望時，普亭說「我不知道現在會發生甚麼事，我沒頭緒」、又說「這是川普的最後一個總統任期，他要做甚麼是他的事」。

但普亭突然改變主意祝賀川普，顯然經過考慮。

就在前一天，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov) 6日仍在說，總統普亭不打算祝賀川普當選。

他當時指出，美國是一個不友好國家，直接或間接捲入針對俄羅斯的戰爭，此外只有時間才能證明，川普說要結束俄烏戰爭的說詞會否成真。

但到了7日，培斯科夫不排除在川普就職典禮前，兩人接觸的可能性，因為川普「表示將在就職典禮前致電普亭」 。

俄羅斯這個謹慎立場，反映出它認為美國本次大選投票，只是在兩方人之間做出的選擇。

儘管川普經常聲稱很欽佩普亭，但普亭多次指出，在川普的第一個任期內，「美國對俄羅斯實施如此多的限制和制裁，是(川普)之前從未採取過的」。

普亭5日在克里姆林宮接受28位外國新任大使遞交國書時，聲稱俄羅斯願在平等、不干涉內政和嚴格遵守國際法等原則基礎上，毫無例外地與所有國家互利合作。

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