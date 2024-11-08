賴清德社群祝賀川普當選 台總統府：尚無規畫致電

中華民國總統賴清德。（記者許正宏／攝影）

川普 當選美國新一任總統，彭博資訊6日引述多位知情匿名人士報導稱，台北賴清德 總統考慮嘗試致電川普。中華民國 總統府發言人郭雅慧7日表示，賴清德總統已請台北駐美代表處向美國總統當選人川普、副總統當選人范斯轉致賀函表達祝賀，到目前為止沒有規畫致電表達祝賀之意。

在川普取得壓倒性勝利，賴清德台北時間6日晚間即在社群媒體X發文祝賀川普勝選，曾在川普任內擔任白宮國安顧問的歐布萊恩隨後轉發推文，感謝賴清德對川普的祝賀。

值得注意的是，美國媒體報曾導指歐布萊恩是川普新政府的國務卿熱門人選之一。

台北外交部長林佳龍7日赴立法院外交及國防委員會報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」時也表示，外交部與川普幕僚長期都有聯繫管道，但未有通話的討論。

至於川普曾表示要向台灣收「保護費、台灣搶走美國晶片生意」，郭雅慧說，台灣與美國有共同民主價值自由的信仰，一如過往，賴清德反覆表達台美關係堅若磐石。

美國學者但若雲則指出，北京正在密切關注川普要如何處理台灣方面發來的賀電與訊息，若川普如同2016年川蔡通話一樣，接起賴清德的祝賀電話，可能觸發北京雷達，引來軍事回應。

2016年12月26日，時任中華民國總統蔡英文在總統府致電美國總統當選人川普，兩人通話十多分鐘，討論政治與經濟等議題，引來中國外交關切。

美國學者又是如何看待新政府上台後面臨的國際挑戰與對中和對台政策？美國在台協會(AIT)前處長、卡內基和平基金會傑出學者包道格表示，台灣應該擔心的是，美國輿論與華府共識的落差，愈來愈多的美國民眾反感美國在海外的大規模行動，而華府瀰漫強烈抗中親台的共識，這項差距沒有縮小。