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台學者看區域安全 重回強人博弈情勢

記者陳宥菘／台北報導

川普確定將重返白宮。台灣政治大學國際關係研究中心代理主任王信賢分析，對中國並不全然是壞事，因為美國盟友未必信任川普領導下的美國，這將讓北京獲得各個擊破或見縫插針機會；而台灣，恐將在軍購上付出更大代價。

王信賢接受本報採訪時指出，從全球局勢看，不只川普，全球區域裡個性鮮明的領導人還有中國國家主席習近平、俄國總統普亭、北韓領導人金正恩，這個事情在川普第一任時就出現，但「川普2.0」時代，俄烏戰爭、朝鮮派兵援助俄羅斯，將歐洲跟東北亞局勢連結在一塊，可以預期區域局勢正往一個「不可預期」的方向走。

他表示，當區域強人重新回到「以領導人為主的博弈狀態」，有妥協的話也會很快。放在台海來看，如果中國出得起價，「有沒有什麼方式會在台灣不知情或利益受到極大傷害狀況下進行？」

從台灣角度看，川普選舉期間曾說，若中國「進入」台灣，將對北京課徵高額關稅，這是否代表川普認為「台海可議價」？王信賢表示，選舉語言歸選舉語言，川普不是不了解台海議題的敏感性與對美國國家利益的重要性，但他要確保美國獲利是很清楚的，因此，台灣也將付出更大代價，包含在軍購上要展現自我防衛的決心。

王信賢指出，近年美國發現對中國最有效的方法就是地緣政治壓迫跟半導體管制，台灣在兩者皆扮演非常重要的角色。但從川普在競選期間提到保護費、軍購、台積電偷走美國晶片生意等論述來看，「這兩個角色你（台灣）都被質疑了」，這是台灣要面對麻煩的國家安全問題。

王信賢認為，中美在拜登時期建立了涵蓋軍事、經貿、科技等上百個溝通平台肯定都要重來，但川普上台對中國不全然是壞事，過去美國執行「天下圍中」，中國在安全戰略或科技管制上面吃了許多苦頭，隨著主張孤立與單邊主義的川普上台，美國的盟友如日本、韓國、澳洲、歐洲多國等未必信任川普領導的美國，中國將獲得各個擊破或見縫插針機會。

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