烏克蘭憂被迫割地求和 北約日韓面臨增軍費壓力

前總統川普(右)9月27日和烏克蘭總統澤倫斯基在紐約川普大廈見面。(美聯社)

前總統川普 將重回白宮，全球最憂心的國家之一應是烏克蘭 ；川普多次批評美國加碼援助烏克蘭，更將俄烏戰爭歸咎於烏克蘭總統澤倫斯基，稱他未能善盡職責阻止這場戰爭發生，還說一上台就會終止俄烏戰爭。烏克蘭憂心，恐被迫放棄領土求和。

澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)祝賀川普取得「了不起的勝利」，他期盼川普任內可以讓「公正的和平」在烏克蘭實現的目標上更進一步。

他在社群媒體寫道：「我感謝總統川普在全球事務上所作的『以實力謀和平』承諾，正是這個原則可以實際上讓公正的和平更接近烏克蘭。」

美國和歐盟已提供烏克蘭大量支持，歐洲許多國家認為俄烏戰爭是攸關歐陸安全的存亡之戰。德國基爾研究所指出，儘管歐洲國家共援烏約1300億美元，但美國單獨提供至少900億美元援助，若川普停止援烏，烏克蘭光靠歐盟支持可能撐不下去。

華盛頓郵報曾報導，消息人士透露，川普私下表示有辦法要求烏國放棄某些領土以結束俄烏戰爭，但俄烏雙方對川普的說法抱持疑慮。川普雖在選戰後期改口，稱他會促成不讓俄國一面倒獲利的協議。

川普重返白宮，北約 、日本、南韓等國面臨增加軍費壓力。川普曾表示，對於國防開支不足的北約國家會鼓勵俄羅斯「對他們為所欲為」，這番言論撼動支撐歐洲安全75年的聯盟，今年北約32個會員國中，有23國預計達到國防開支占國內生產毛額(GDP) 2%的目標，而十年前只有三國達到該目標，但川普曾說「我將堅持要求每個北約國家至少支出3%」。