川普總統大選勝出 道瓊飆逾1500點 主要基準指數創新高

共和黨總統候選人川普確定當選，6日帶來華爾街股市歡慶行情，道瓊指數狂颷1500點。(路透)

川普 贏得2024年總統大選，華爾街股市大幅上漲，主要基準指數創下歷史新高。

共和黨 總統候選人川普5日晚確定贏得大選，投資人為川普的經濟成長計畫感到歡欣雀躍，華爾街股市6日收紅並創收盤新高，道瓊工業指數更狂飆逾1500點。

道瓊工業指數狂飆1508.05點或3.57%，收43729.93點。標普500指數上漲146.28點或2.53%，收5929.04點。那斯達克指數勁揚544.29點或2.95%，收18983.46點。費城半導體指數挺升157.74點或3.12%，收5215.57點。

被視為受惠於川普重返白宮的投資大爆發。特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)是川普的重要支持者，該公司股價飆升14.75%。銀行股受到提振，摩根大通(JPMorgan Chase)上漲11.54%，富國銀行(Wells Fargo)上漲13.11%。

小型股羅素2000指數飆漲5.84%。一般認為更注重國內和周期性的小企業，將會從川普的減稅和保護主義政策中獲得巨大的好處。

Janus Henderson Investors美洲股票主管平托(Marc Pinto)在報告中表示，「川普被視為支持降低企業稅率、放鬆管制和有利於國內成長的產業政策，所有這些都可能為美國經濟提供更多刺激並有利於風險資產。2016年大選期間，史指從總統大選前一天到年底上漲近 5%，這就是所謂的川普行情。預計這次也會出現類似的走勢。」

受惠於寬鬆監管的比特幣飆升至7萬5000元的歷史新高。由於人們相信川普對美國主要貿易夥伴徵收的關稅將提振美元，美元指數攀升至7月以來的最高水準。由於猜測川普提出的減稅和其他支出計畫將刺激經濟成長，但也會擴大財政赤字並重新引發通膨，10年期公債殖利率躍升至4.45%左右。

與川普關係密切的社群媒體公司川普媒體科技集團(Trump Media & Technology Group)股價在經歷波動後上漲5.94%。

在國會競選中，共和黨已贏回參院。到目前為止，眾院 仍處於爭奪之中，存在所謂的「共和黨橫掃」的可能性；若真是如此，可能會導致更劇烈的支出變化或稅收政策的大幅調整。

Mobius Emerging Opportunities Fund主席莫比爾斯表示，「這看起來像是川普總統的勝利，但也是共和黨在眾院和參院的勝利。如果發生這種情況，你將看到美國經濟真正起飛。 」