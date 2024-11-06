狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

美國前總統川普將重返白宮，並承諾將在移民、經濟和烏克蘭戰爭等問題上採取行動。(美聯社)

美國大選甫落幕，前總統川普 將重返白宮，並承諾將在移民、經濟和烏克蘭戰爭等問題上採取行動。隨著共和黨重掌參議院，川普的政治議程在國會將行將更順利。川普在勝選演說中表示，將秉持「承諾必達」的簡單信條來治理美國，但他在部分議題上尚未詳述如何實施。以下是BBC整理川普承諾當選後要做的7件事：

川普競選期間承諾進行美國史上最大規模的非法移民驅逐行動，並承諾完成其首個任期內開始修建的美墨邊境牆。

拜登政府期間，2023年底美國南部邊境的非法入境人數創歷史新高，隨後於2024年略有下降。專家指出，川普提出的大規模驅逐行動將面臨重大的法律和後勤挑戰，而且可能拖慢經濟增長。

2、經濟、稅收與關稅改革

出口民調顯示，經濟是選民關注的重點議題。川普承諾「終結通貨膨脹」，儘管美國總統直接影響物價的能力有限。

他還計畫進行大規模的減稅措施，包括取消對小費和社會保障金的稅收，並降低企業稅。此外，川普還提議對大部分進口商品徵收至少10%的關稅，對中國的進口則加徵60%關稅，以縮小貿易逆差。部分經濟學家警告，這樣的措施反而可能導致美國國內物價上漲，增加民眾生活負擔。

3、削減氣候法規

在川普首次任期內，他取消了數百項環保法規，並讓美國成為首個退出《巴黎氣候協定》的國家。

此次川普再次承諾削減法規，特別針對支持美國汽車產業。他不斷抨擊電動車，並承諾推翻拜登促進清潔車輛的政策。

此外，川普誓言增加化石燃料生產，計畫從他上任第一天起就要「開採、開採、再開採」油氣資源，並開放北極荒野等地進行石油開採，以期降低能源成本，不過也有不少分析師對此表示懷疑。

4、終結烏克蘭戰爭

川普批評美國花費了數百億美元支援烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭，並誓言將通過談判在24小時內結束這場衝突；然而，他並未明確表示希望雙方做出哪些讓步，民主黨人認為此舉將助長俄羅斯總統普亭的氣焰。

總之川普希望美國減少參與國際衝突，對於加薩戰爭，他表態堅定支持以色列，但同時敦促其盟友結束行動，此外，他還承諾結束黎巴嫩的相關暴力行動，但未詳述具體方案。

5、不推動全國墮胎 禁令

川普在與對手賀錦麗的辯論中表示，不會簽署全國性墮胎禁令，該立場不符合他部分支持者的期望。

2022年美國最高法院推翻全國墮胎權利後，婦女權利成為賀錦麗的主要競選話題，好幾州在選舉日通過保護或擴大墮胎權的法案。川普本人經常表示各州應有權決定墮胎法律，但在此議題上的立場不一致。

6、特赦2021年1月6日國會暴動者

川普表示將釋放部分在2021年1月6日華盛頓暴動中被定罪的支持者，當時這些人衝進國會大廈，試圖阻撓拜登贏得2020年大選。數起死亡事件歸因於這場暴力活動，川普也因此被指控煽動暴力；他多次淡化暴動的嚴重性，將數百名被定罪的支持者視為「政治犯」，但也承認「其中一些人，可能確實失控了」。

7、開除特別檢察官史密斯

川普誓言一上任就會立即開除特別檢察官史密斯（Jack Smith），該檢察官正在負責2起針對川普的刑事調查，分別涉及其試圖推翻2020年大選結果及涉嫌不當處理機密文件。

川普否認有任何不當行為，並成功阻止這些案件在選前進行審判，他指控史密斯對他進行「政治迫害」，川普將成為首位擁有犯罪記錄的美國總統，此前他在紐約因偽造商業記錄而被判有罪。