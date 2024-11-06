他是一顆新星 川普勝選演說喊「我愛馬斯克」 狂讚：超級天才

科技億萬富豪馬斯克與美國前總統、共和黨總統候選人川普10月5日在賓州巴特勒的暗殺未遂事件地點同台造勢。資料照片。（路透）

前總統川普 6日在佛州西棕櫚灘登台發表「勝選」感言，大讚一路力挺他的科技富豪馬斯克 ，稱馬斯克是「一顆新星」與「超級天才」。

加拿大環球新聞報導，川普提到馬斯克時表示，「讓我告訴你，我們有了一顆新星，一顆星星誕生了，伊隆（馬斯克），他是個了不起的傢伙，我們今晚正坐在一起」。

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川普接著提到SpaceX在10月中進行的「星艦」第五次試射任務，首度成功利用發射塔的機械手臂「筷子」捕捉回收第1節超重型助推火箭，川普說他在星艦成功試射後打電話給馬斯克，並且問道「還有誰能做到這一點？」，隨後問起俄羅斯與中國能否做到，而馬斯克的回答都是「不行」。

川普說，「除了美國能做到，沒有人可以做到。我說，這就是我為什麼愛你，伊隆，那太棒了」，接著話鋒一轉，講到了颶風海倫侵襲北卡羅來納州 。

川普說，北卡州「真的被大水摧毀了」，並指「來自北卡州的人們來找我，他們說，你是否有辦法盡可能跟馬斯克談談？我們需要星鏈」。

川普說，他先問星鍊是什麼，得知「是一種溝通的方式」，「所以我打電話給伊隆，因為人們會死，他們無法通訊，所有電線都斷了。我打電話給伊隆．馬斯克。我說，伊隆，你有叫做星鏈的東西，對不對？」

川普追問馬斯克星鏈到底是什麼，「他說這是一個非常好的通訊系統，我說，伊隆，他們在北卡州真的、真的非常需要這個。你可以把這個帶到這裡嗎？他非常快就搞定了」。

川普接著大讚，「真不可思議，所以這真棒，拯救了很多生命，他救了很多生命。他是個咖，是個很特別的傢伙。他是個超級天才，我們必須保護我們的天才們。我們沒有那麼多天才，我們必須保護我們的超級天才們」。