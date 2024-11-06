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3共和黨主政州打破60年慣例 拒絕司法部派員「監票」

編譯盧炯燊／綜合報導
共和黨副總統候選人范斯夫婦5日在辛辛那提市投票。(美聯社)
共和黨副總統候選人范斯夫婦5日在辛辛那提市投票。(美聯社)

聯邦司法部沿用近60年的做法，派員到27個州共86個司法管轄區的投票站「監票」，防止出現「壓制選民」情況，但遭到多個「紅州」拒絕，最終鬧到聯邦法院，事件凸顯了對拜登政府的不信任，已深入到共和黨政治裡。

司法部11月1日宣布派員到投票站後，佛州、德州及密蘇里州的官員即表示，不會允許司法部監察員來監票，其中密蘇里及德州採取法律行動提出訴訟。

密蘇里州州務卿阿什克羅夫特(Jay Ashcroft)說，該州法律「明確而具體地限制了誰可以在投票站內」，聯邦政府這個做法是「試圖非法干預密蘇里州的選舉」。

根據最高法院2013年一項裁決，除非有法院命令，否則司法部監察員只有在當地官員同意下才能進入投票站內。若監察員不獲進入，就只能在票站外的公共區域向選民喊話。

事件鬧到法院後，聯邦地方法官皮特利克(Sarah Pitlyk)趕在4日投票前夕駁回密蘇里的訴訟，認為密州沒有證明，司法部監察員監票會使該州蒙受無法彌補的損害；同時允許司法部藉監督「美國殘疾人法案」的遵守情況，可以進入票站。

但另一聯邦地方法官卡奇馬里克(Matthew Kacsmaryk)並未駁回德州訴訟，相信是由於德州與司法事前達成協議，司法部人員不進入票站內，只在票站外。

不過卡奇馬里克在裁決中仍表示，如果沒有進一步澄清「監控」與「觀察」之間的分別，法院就不能發布臨時限制令。

佛州雖沒提出訴訟，但州務卿伯德(Cord Byrd)聲稱，佛州法律不允許聯邦人員進入投票站，並批評司法部的決定適得其反，或會損害民眾對大選的信心。最終司法部人員仍會在投票站監察。

司法部會派員到幾個州監察是否遵守聯邦投票權法，當中包括亞利桑納、喬州、密西根、北卡州、內華達、賓州及威州等搖擺州。

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