賀錦麗拚到最後 投票日赴戰場州電台催票

投票5日當天，民主黨總統候選人賀錦麗特別到華府的民主黨全國委員會，向競選工作人員表達謝意，並致電與志工交談。(美聯社)

數千萬選民5日投下選票，民主黨總統候選人賀錦麗 先前往幾個戰場州電台的叩應節目，催選民投票 ，再前往華府民主黨電話中心回應電話，晚上到母校華府的霍華德大學(Howard University)觀看開票結果。

「ny1.com」報導，選舉日一早，賀錦麗把時間用在戰場州電台的叩應中心節目，鼓勵選民前往投票站，趕在投票停止前投下神聖一票，另明確表示自己認為選情緊繃。

賀錦麗接受喬治亞州「亞特蘭大V103」(V103 Atlanta)電台節目「大提格晨間秀」(Big Tigger Morning Show)專訪表示，誠心希望大家都去投票，她曉得自己取得很多支持，深感自豪，但這次是一場歷史性投票，總統選情最為緊繃。

賀錦麗選戰陣營表示，除了上大提格晨間秀，賀錦麗還接受賓州費城「力量99」(Power 99)、匹茲堡KDKA NewsRadio、北卡羅來納州 Foxy 107.2、威斯康辛州「101.7密爾瓦基真相」(101.7 The Truth in Milwaukee)、內華達州拉斯維加斯KCEP電台、亞利桑納州鳳凰城Radio Campesina Networkm等節目專訪。

賀錦麗向設在北卡州首府洛麗市(Raleigh)的Foxy 107.1電台表示，通往白宮之路要通過北卡州，這次選舉要翻過當前政治這一頁，讓新一代領導全國，另表示自己打算一直打電話，直到投票站關門，盡自己所能催出每一張選票。

接下來賀錦麗前往設在華府的民主黨全國代表大會總部電話中心，她步入中心時，員工向她報以喝彩，尤其她宣布自己帶來Doritos這種美味洋芋片點心，更是如此。

賀錦麗接下來接過電話中心一具手機，與接話人亞歷珊卓聊天，回答對方的寒喧，再問對方去投票沒，得知已投，再向對方致謝，祝對方愉快，此時電話中心再度喝彩。

離開電話中心時，記者詢問賀錦麗感覺如何，她回答說，自己得與選民談一談。