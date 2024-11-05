賓州19張選舉人票 賀錦麗搶攻拉美裔選票 波裔歌手助講

波多黎各裔眾議員歐凱秀（前排中）陪同賀錦麗（前排左）造勢，拉攏西語裔選票。（美聯社）。（美聯社）

美國總統大選投票前一天，副總統賀錦麗 選擇擁有大批西語裔的關鍵州賓州 造勢，獲得波多黎各裔歌手與賓州民主黨人站台助講，做最後衝刺。

「今日美國報」(USA Today)報導，選前最後一天，賀錦麗選到西語裔為主的賓州艾倫鎮(Allentown)衝刺，在穆倫伯格學院(Muhlenberg College)舉行的造勢活動上，發表演說呼籲支持者踴躍投票。

賀錦麗信誓旦旦表示：「若我當選總統，我絕對會尋求達成共識並提出方案，以解決你們大家面臨的難題。」

不過賀錦麗開講約八分鐘後，有一名女性在場高聲抗議，隨後被維安人員架離，賀錦麗見狀不忘藉此宣揚民主價值：「我不認為與我意見不同者是敵人，我們現在正為民主而戰。」並強調：「我們熱愛我們的民主，但民主有時可能有點複雜。」

這場造勢活動，除了賓州聯邦眾議員蘇珊‧懷爾德(Susan Wild)、賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)、艾倫鎮市長圖克(Matt Tuerk)等民主黨人士也為賀錦麗站台助講。

在民主黨內行情上升的波多黎各裔紐約州國會眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)在造勢會上向數百位拉丁裔選民傳達信息。「上周川普 集會上一名喜劇演員稱波多黎各為『垃圾』的種族主義侮辱並不是什麼新鮮事。她說，川普出口出髒，「這不僅僅是波多黎各人的問題。這是關於川普對待每個人的方式。這是關於他如何對待美國黑人，關於他如何對待女性，關於他如何對待工人階級。」

繞舌歌手法特喬(Fat Joe)也到場呼籲仍在猶豫的西語裔選民投票給賀錦麗：「你的驕傲(orgullo)何在？你的驕傲何在？」

隨後波多黎各裔女企業家伊麗莎白·史卓恩(Elizabeth Strong)助講時也直呼賀錦麗為「波多黎各人在內所有美國人」的總統，並提醒支持者：「波多黎各不是垃圾浮島，賓州人，我要問大家，你們準備好迎接新一代領導人了嗎？」

報導指出，上個月底川普在紐約麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)造勢大會，單口喜劇演員辛奇利夫(Tony Hinchcliffe)上台助講貶低波多黎各是「漂浮垃圾島」，充滿種族歧視的侮辱發言，引發輿論與對手反彈。

賓州有110萬西語裔，近60萬人有資格投票，該州擁有19張選舉人票，根據國會山莊報(The Hill)報導，Univision與YouGov進行的聯合民調顯示，賀錦麗在賓州西語裔選民支持率遙遙領先川普34個百分點，64%西語裔選民表示會投給賀錦麗，只有30%表示支持川普。