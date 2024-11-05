喬治亞州裁決柯布郡「遲到選票」不計入 恐影響民主黨選情

喬治亞州第三大郡柯布郡(Cobb County)直到選前一周才開始向約3400名要求郵寄選票的選民寄送選票，該州法律規定缺席選票必須在美國總統選舉投票 結束前收到才能計入。喬州 下級法院一度裁定放寬期限，在8日下午5點前抵達且郵戳日期為選舉日前便能計入，但最高院4日裁定若選舉日後收到便不計入，恐影響民主黨選情。

這項裁決被視為有利共和黨 。綜合媒體報導，柯布郡官員承認他們未能按時寄出選票，最新裁決命令遲到的選票若在選舉日晚上7點後才抵達，則必須擱置，等待進一步訴訟。

喬州選委會主席塞拉斯(Tori Silas)表示，選委會將遵守最高院命令，但是否清點遲到選票仍懸而未決，稱該命令僅涉及暫緩動議，因此選舉官員不得不等待法院最終裁決。該裁決未包含軍人及海外缺席選民之選票。

先前裁決可以延長期限時，共和黨全國委員會(RNC)和喬州共和黨直接向喬州最高院提起上訴，認為該州法律明確要求所有缺席選票必須在選舉當天送達，代表律師寫道「原告聲稱他們的投票權受到壓迫，但喬州憲法並不保證郵寄投票的權利。選民仍然有很多投票選擇，包括親自投票或親自遞交缺席選票。」

柯布郡作為戰場州內的戰場郡，此裁決可能會左右大選結果。幾十年來該郡象徵著喬州保守派的力量，共和黨人正努力保持這個地位，但近年該郡種族上更加多元，投票傾向隨之改變，可能反映更廣泛的地區傾向。

2016年喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)輸掉喬州，但柯布郡得票高於預期，民主黨視此為轉變的起點；2020年，拜登總統在柯布郡以14個百分點贏過川普，最終以微弱優勢贏得喬州，使他成為1992年來首位贏得喬州的民主黨候選人，而柯布郡便被認為是勝利的主因。