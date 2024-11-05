喬治亞州裁決柯布郡「遲到選票」不計入 恐影響民主黨選情
喬治亞州第三大郡柯布郡(Cobb County)直到選前一周才開始向約3400名要求郵寄選票的選民寄送選票，該州法律規定缺席選票必須在美國總統選舉投票結束前收到才能計入。喬州下級法院一度裁定放寬期限，在8日下午5點前抵達且郵戳日期為選舉日前便能計入，但最高院4日裁定若選舉日後收到便不計入，恐影響民主黨選情。
這項裁決被視為有利共和黨。綜合媒體報導，柯布郡官員承認他們未能按時寄出選票，最新裁決命令遲到的選票若在選舉日晚上7點後才抵達，則必須擱置，等待進一步訴訟。
喬州選委會主席塞拉斯(Tori Silas)表示，選委會將遵守最高院命令，但是否清點遲到選票仍懸而未決，稱該命令僅涉及暫緩動議，因此選舉官員不得不等待法院最終裁決。該裁決未包含軍人及海外缺席選民之選票。
先前裁決可以延長期限時，共和黨全國委員會(RNC)和喬州共和黨直接向喬州最高院提起上訴，認為該州法律明確要求所有缺席選票必須在選舉當天送達，代表律師寫道「原告聲稱他們的投票權受到壓迫，但喬州憲法並不保證郵寄投票的權利。選民仍然有很多投票選擇，包括親自投票或親自遞交缺席選票。」
柯布郡作為戰場州內的戰場郡，此裁決可能會左右大選結果。幾十年來該郡象徵著喬州保守派的力量，共和黨人正努力保持這個地位，但近年該郡種族上更加多元，投票傾向隨之改變，可能反映更廣泛的地區傾向。
2016年喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)輸掉喬州，但柯布郡得票高於預期，民主黨視此為轉變的起點；2020年，拜登總統在柯布郡以14個百分點贏過川普，最終以微弱優勢贏得喬州，使他成為1992年來首位贏得喬州的民主黨候選人，而柯布郡便被認為是勝利的主因。
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