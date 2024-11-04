我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

何時勝選者會揭曉？ 美國大選投票日6大看點

最終民調賀錦麗51%超車川普47% 川普4年前選前也輸拜登4百分點

馬斯克百萬抽獎爆黑箱？賓州法官放行 挺川委員會認了「有挑過」

編譯盧思綸／即時報導
馬斯克10月17日在賓州活動上發表談話做出川普遇刺招牌手勢。(路透)
馬斯克10月17日在賓州活動上發表談話做出川普遇刺招牌手勢。(路透)

美國總統大選投票日前夕，賓州法官4日裁定，科技鉅子馬斯克可以繼續進行每日百萬美元選民抽獎活動，而馬斯克助手在聽證會上意外承認獲獎者並非隨機選出，而是經過馬斯克的團體「美國政治行動委員會」（America PAC）親自篩選最有力的代言人。

路透報導，馬斯克在這次大選中力挺共和黨候選人川普，在7大關鍵搖擺州大撒幣，10月19日起每天抽取1名簽署「支持言論自由和持槍權」請願書的登記選民，贈予100萬美元。

費城地區檢察官克拉斯納（Larry Krasner）以獎金相當於規則模糊的非法彩票為由，在10月28日提起訴訟、要求阻止。費城普通訴訟法官佛格列塔（Angelo Foglietta）4日裁定可以繼續。

儘管馬斯克聲稱活動是隨機選出獲獎者，但在聽證會上，美國政治行動委員會律師及其總監克里斯．楊（Chris Young）承認，委員會根據誰最適合成為支持川普議程的發言人來分發獎金。

該委員會截至目前已經發放1600萬美元。

費城是賓州最大城市，而賓州是可能決定川普和賀錦麗選戰結果的7個搖擺州之一，其中又以握有19張選舉人票的賓州最為關鍵，因此有「得賓州者得天下」的說法。

大選熱門話題

馬斯克 賓州

上一則

最終民調賀錦麗51%超車川普47% 川普4年前選前也輸拜登4百分點

下一則

何時勝選者會揭曉？ 美國大選投票日6大看點

延伸閱讀

華郵：選舉陰謀論者有馬斯克當靠山 準備挑戰選舉結果

華郵：選舉陰謀論者有馬斯克當靠山 準備挑戰選舉結果
台灣要當心？彭博：馬斯克親中又力挺川普 對習有利

台灣要當心？彭博：馬斯克親中又力挺川普 對習有利
網紅松鼠被安樂死引發網路炸鍋 馬斯克乘機助選

網紅松鼠被安樂死引發網路炸鍋 馬斯克乘機助選
網紅松鼠安樂死掀波 馬斯克：川普當選 寵物就不會被政府殺死

網紅松鼠安樂死掀波 馬斯克：川普當選 寵物就不會被政府殺死

熱門新聞

美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

2024-11-03 10:41
洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

2024-10-31 11:19
歷史學家、美利堅大學教授利奇曼。（取材自維基百科）

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

2024-10-31 07:10

超人氣

更多 >
熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
買了馬上後悔 網整理好市多「最常被退貨」3商品

買了馬上後悔 網整理好市多「最常被退貨」3商品
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
大選最後衝刺 紐時民調：7搖擺州 賀4州領先 川亞利桑納居優

大選最後衝刺 紐時民調：7搖擺州 賀4州領先 川亞利桑納居優