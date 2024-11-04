加密貨幣業者大撒幣 政治捐款逾1.34億元 都捐給了誰？

由加密貨幣業資助的全新政治網絡今年已捐助超過1億3400萬元，贊助數十位候選人進軍或留在國會，其政治目的和企圖前所未有，影響選民、確保有利自己的立法。（路透）

由加密貨幣 業資助的全新政治網絡今年已捐助超過1億3400萬元，贊助數十位候選人進軍或留在國會，其政治目的和企圖前所未有，影響選民、確保有利自己的立法；華盛頓郵報分析取自監督機構AdImpact的數據，指出加密貨幣業者透過三個組織或政治行動委員會來資助67名候選人，其中很多支持業界利益。

這個政治捐款網絡，由稱為「Fairshake」的組織及兩個附隨政治行動委員會組成，在電視及廣播打廣告，但這些廣告沒一支提到加密貨幣業，只是Fairshake與其夥伴的行動目標很清楚：希望值此華府剛開始探討為這個產業制定新法規之際，國會殿堂裡能充滿一些議員，把嚴峻的聯邦法規擋掉。

Fairshake的兩個夥伴一個是「捍衛美國工作」(Defend American Jobs)，用來支持共和黨候選人，而「保護進步」(Protect Progress)則力挺民主黨人。華郵 發現，三個組織在2023年1月1日到今年10月10日之間，把大部分資金花用在幾場選舉上，打政治廣告。

這兩個政治行動委員會收到Coinbase與Ripple的資助；這兩家公司面臨聯邦監視，可能還會開罰，原因在它們做生意的手段。它們猛打廣告，佐證加密貨幣業政治方面快速占據優勢，目前已幫忙擊敗一些可能懷疑加密貨幣的人，例如加州 選出的聯邦聯議員波特(Katie Porter)，波特有意角逐聯邦參議員席次。

選戰資金觀察團體「公開公民」(Public Citizen)研究主任克雷普爾(Rick Claypool)表示，它們試圖收買政策，執行的策略是認為透過選舉，它們可以辦得到。

Fairshake發言人伏拉斯托(Josh Vlasto)回答廣告開支問題時表示，該組織想「支持的候選人，要擁抱創新、願意捍衛美國工作、致力於跨黨派把事情辦好，另反對不那麼做的人」。

伏拉斯托表示，組織對當前見到的進展，很感驕傲，創設可持續的兩黨同盟與共識，就是認為迫切需要通過負責任、專注於加密貨幣、區塊鏈的法規，能推動創新，保護美國工作，而且根除惡劣行動者，該組織將繼續執行這個策略到11月，還有未來。

加密貨幣業界協助已身居高位的朋友，花錢確保聲浪最大的國會盟友能留在原位。