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「美國世紀」沒結束 前助理防長分析 美對中仍有5優勢

記者顏伶如／綜合報導
「美國世紀」已經玩完了嗎？前總統柯林頓任內助理國防部長奈伊表示「沒有」，只是美國在這個世紀的主導地位將與20世紀不同。(圖取自哈佛甘迺迪學院)
「美國世紀」已經玩完了嗎？前總統柯林頓任內助理國防部長奈伊表示「沒有」，只是美國在這個世紀的主導地位將與20世紀不同。(圖取自哈佛甘迺迪學院)

美國大選爭議不斷，有些人不禁懷疑美國稱霸的時代是否已經結束。前總統柯林頓任內助理國防部長、國際關係學者約瑟夫·奈伊(Joseph S. Nye Jr.)在今年出版的回憶錄「活在美國世紀」(A Life in the American Century)書中指出，對於美國前途依然保持樂觀。

奈伊今夏在華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)網站撰文寫道，80多年人生歲月經歷了「時代雜誌」(Time)發行人魯斯(Henry Luce)在1941年3月時所說的「美國世紀」(the American Century)；19世紀時全球權力集中在歐洲，美國雖然在軍事方面有某些參與，但扮演角色僅跟智利差不多，從20世紀開始，美國成為全球規模最大的經濟體，全球經濟將近20%與美國有關，直到今天仍是如此。

美國依然擁有全世界最強大的軍事與經濟實力，但從2010年代以來，中國逐漸成為跟美國平起平坐的競爭者，許多原因在於美國經濟深受全球化衝擊。

「美國世紀」已經玩完了嗎？奈伊表示，在他2015年出版的著作「美國世紀的終結？」(Is the American Century Over?)便曾探討這個問題，得到結論是「沒有」，只是美國在這個世紀的主導地位將與20世紀不同。

奈伊指出，美國面臨的最大威脅並不是中國將超越美國，而是權力擴散將製造混亂，或導致一事無成的局面。

他表示，中國是令人印象深刻的對手，有著強大實力，但同時也有弱點。綜觀整體權力平衡，美國至少具備五項長期優勢：

1. 美國有兩大海洋圍繞、與兩個友好國家緊鄰的地理條件，中國跟14個國家交界，並與其中某些國家有糾紛。

2. 美國享有能源優勢，中國仰賴能源進口。

3. 龐大的跨國金融機構與美元的國際角色都讓美國擁有權力。

4. 美國擁有人口方面的相對優勢，預期將保持全世界人口最多國家排名第三的名次，全球規模最大的15個經濟體裡，未來十年有七個將出現勞動人力緊縮，美國勞動人口持續增加，中國勞動人口則已在2014年到達頂峰。

5. 各個領域的新興科技，美國持續走在前端，例如生物、奈米到資訊科技。

奈伊在文中寫道：「我最大的憂慮是國內情勢變化，以及美國軟實力(soft power)和美國在這個世紀的未來恐將遭受如何影響。」他說，對於美國前途感到「審慎樂觀」(Guardedly optimistic)；美國的確有許多問題，包括政治兩極化、貧富不均、缺乏信任、大規模槍擊濫殺、藥品濫用致死與自殺盛行等，令人感到悲觀；但美國在1890年代、1930年代與1960年代等最困難的黑暗時期都撐下來，美國社會憑藉創新與毅力東山再起，「或許Z世代(Generation Z)也有機會能這麼做。」

前總統柯林頓任內助理國防部長奈伊，在今年出版的回憶錄「活在美國世紀」書中，表示對...
前總統柯林頓任內助理國防部長奈伊，在今年出版的回憶錄「活在美國世紀」書中，表示對美國前途保持樂觀。(圖取自亞馬遜網站)

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