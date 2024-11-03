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投票日近放飛自我 川普喊讓媒體「擋子彈」後悔2020年沒死守白宮

編譯盧思綸／即時報導
美國共和黨候選人川普3日在賓州蘭卡斯特舉行造勢。(美聯社)
美國共和黨候選人川普3日在賓州蘭卡斯特舉行造勢。(美聯社)

美國總統大選投票日前最後周日，共和黨候選人川普3日在賓州造勢繼續推銷陰謀論，稱「2020年不該離開白宮」，且抱怨周圍都是防彈玻璃時又擴大暴力言論，稱不介意讓現場製作假新聞的媒體「擋子彈」。

美聯社報導，川普3日的演說與最近造勢的演講內容幾乎沒有相似之處。他反覆質疑選舉的公正性，重新提出試圖推翻2020年大選失利後的舊怨，並且加劇他對眼中「妖魔化」的民主黨和美國媒體的言詞攻擊，在賓州蘭卡斯特（Lancaster）活動上一度使媒體成為暴力的箭靶。

川普自從7月首度遭暗殺未遂後，集會談話均設有防彈玻璃。而他在這場造勢活動上先是指著那些玻璃帷幕，接著說在場的真的只有假新聞。他說，「如果要打到我，某人得先穿過假新聞。而我倒不太介意這一點」。

這是川普近日內第二度將槍口瞄準他認為是敵人的人。他先前使用「暴力言詞」談論共和黨內最敢於批評他的人之一麗茲．錢尼（Liz Cheney），稱「她是個激進的戰爭鷹派。我們讓她拿著步槍站在那裡，用9支槍管對她開火，好嗎？當槍對準她臉的時候，讓我們看看她做何感想。」

除此之外，川普重新提起選舉操縱，並表示如果他輸給賀錦麗，那一定是民主黨作弊，儘管民調顯示選情非常膠著。

「在我離開的那一天，我們擁有我們國家歷史上最安全的邊境。」川普說，「我不應該離開，說真的，我們做得那麼好，我們有那麼出色的——」，話未說完便突然中斷。

衛報描述，這番言論反映川普在2020年敗選後對幕僚和盟友所說的話，他從未承認敗選。一位知情人士表示，在他第一任期結束時，他曾參加至少一次會議，會上他考慮是否拒絕離開白宮。

川普一度為自己的脫稿演出而自滿，反映越接近選舉日，他變得越來越不受拘束，也許是每天多場造勢的疲勞不可避免產生影響。

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