松鼠主人太太被查移民身分 范斯：川普問我怎回事

紐約州機械工程師朗戈和他收養的松鼠「花生」。(美聯社)

共和黨副總統參選人范斯 (J.D. Vance)3日在北卡 造勢時說，前總統川普 (Donald Trump)在離開辛辛那提往北卡州的路途上問他，「馬斯克 提到的松鼠『花生』的事，是真的嗎？」范斯回答他，恐怕是如此。

范斯引述川普的問話說，「他問我，民主黨真的像伊隆(馬斯克，Elon Musk)說的，謀殺了一隻松鼠？」

范斯說，「如果你們看過這隻松鼠的影片，就知道牠是個天才…不幸的是，我們的政府不在乎成千上萬的非法移民 及罪犯湧入美國，反而去找寵物的麻煩。」

影片來源：YouTube@Forbes Breaking News

七歲大的「花生」在Instagram上有超過53萬名粉絲，牠也是一個動物救援組織的門面大使；這個動物救援組織是由收養「花生」的機械工程師朗戈(Mark Longo)所創建，他還為了這個救援組織，舉家搬遷到紐約上州。

朗戈接受採訪時說，當天十幾名環保執法人員突襲進入他家，「搞得像我是毒販一樣」，他整整五個小時被禁止進屋，連去上廁所都有警察跟哨，「他們還詢問我太太的移民身分，接著把我家翻箱倒櫃、搜了個翻天覆地，就為了找一隻松鼠跟浣熊。」

「四個部門、加上一個法官簽署的搜查令，就為了抓松鼠跟浣熊。…我們不知道是誰舉報的，花生已經在我家住了七年，牠一直在室內生活，牠從未傷過人。我們從未隱瞞花生的存在，從來沒有人抱怨投訴過，花生是全球最紅的松鼠，大家都在網路上看到了我們怎麼走過這七年。」

影片來源：YouTube@TMZ

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