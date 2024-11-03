賀錦麗已郵寄投票 與川普搖擺州分別最後催票

副總統賀錦麗已寄出老家加州的郵寄選票，完成今年大選投票。（美聯社）

副總統賀錦麗 今天表示，已寄出老家加州的郵寄選票，完成今年大選投票。她今天在戰場州密西根州一個黑人教會最後催票。共和黨對手川普 則在另一搖擺州賓州造勢。

法新社報導，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在密西根州造勢時告訴記者：「我其實才剛填好郵寄選票。」她還說，選票「正在寄往加州的路上」。

路透社報導，民調顯示選情緊繃，60歲的賀錦麗獲女性選民力挺，78歲的川普則獲男性為主的拉丁裔選民支持。

賀錦麗告訴底特律一個教會的信徒：「只剩下兩天我們就要行使權力決定我們國家未來幾代人的命運。我們必須行動，只是祈禱還不夠、只是討論還不夠。我們必須按照祂為我們準備的計畫行動、我們必須起而行讓這些計畫成真。」

經常不照讀稿機而即興發言譴責對賀錦麗有利民調的川普同樣在搖擺州展開集會。他在今天3場造勢活動的首場中以諧音哏批民主黨是「惡魔般的政黨」，拿報導他遭到槍擊的新聞來開玩笑，還嘲笑總統拜登並且抱怨蘋果的價格。

川普在賓夕法尼亞州集會中沙啞著嗓音說：「這些都是你們得知道的：被卡瑪拉（賀錦麗的名字）弄壞了，我們得修理好。」他並且一再批評美國選舉過程說：「真令人遺憾，我是唯一談論此事的人，因為每個人都該死的害怕談論此事。」

川普稍後還將到北卡羅來納州 金斯頓（Kinston）和喬治亞州梅崗（Macon）造勢。喬治亞州和北卡州擁有7個關鍵州當中第2高的選舉人團票，各有16張，在這7州當中僅次於賓州的19張，重要性不容小覷。

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