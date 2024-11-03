投票箱遭縱火後…俄勒岡等3州國民兵全天待命防騷亂

華盛頓州、俄勒岡州及內華達州為防止總統選舉引發騷亂，已要求國民兵正全天候候命。(歐新社)

為防止美國總統選舉發生騷亂，華盛頓州 、俄勒岡州及內華達州的國民兵 正全天候候命，尤其是這些州先後發生選票箱遭縱火事件，因此不得不採取預防措施。

華盛頓州溫哥華市的投票 箱已先後兩次遭縱火，先是在10月8日，到了10月28日又再發生，數百張選票受損或燒毀；同一天，俄州波特蘭市的提早投票箱也被焚，幸好選票無損，相信三起事件互有關連；當地警方公布了嫌疑人的外貌特徵，但尚未確認其身分。

華州州長英斯利(Jay Insle)11月1日表示，在傳出2024年總統大選可能發生暴力事件後，他已要求部分國民兵待命。

他沒有透露具體數字，但表示已獲得與2024大選有關的潛在暴力及非法活動信息，為此做好充分準備，應對任何潛在的騷亂。

與此同時，俄勒岡州州長科特克(Tina Kotek)也說國民兵已做好準備，不少政治人物則呼籲抗議活動必須和平展開。

科特克在聲明中表示，她的辦公室已與地方、州及聯邦機構密切監測及協調，確保選民能夠安全投票。

波特蘭市長惠勒(Ted Wheeler)說，儘管目前沒有收到信息表明存在騷亂，但社區內的確存在很多不確定性因素及緊張局勢。

內華達州州長隆巴多(Joe Lombardo)上周初宣布，為了選舉日的安全順利，60名國民兵正處於待命狀態。

為確保安全，除出動國民兵外，全美各地的警察局長也為選舉日及之後數星期，制定前所未有的安全計畫，防止出現類似2021年1月6日國會暴亂的情況。

代表全國各地執法部門的三個協會，上月發出聯合聲明指出，當局已為選舉安全準備了一年多，同時要求民眾也要對可疑活動保持警覺。