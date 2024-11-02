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民調拉鋸 賀領先川0.5百分點 最後周末衝刺北卡拚場

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民調拉鋸 賀領先川0.5百分點 最後周末衝刺北卡拚場

編譯潘勛／即時報導
總統選舉最後周末拚場，民主黨總統候選賀錦麗2日前往關鍵州喬治亞州舉行造勢活動，提醒支持者提前投票。(歐新社)
總統選舉最後周末拚場，民主黨總統候選賀錦麗2日前往關鍵州喬治亞州舉行造勢活動，提醒支持者提前投票。(歐新社)

總統選舉倒數進入最後周末，民主、共和兩黨總統候選人賀錦麗川普2日不約而同前往關鍵州北卡羅來納和喬治亞州拚選票；當地民調指出選情十分緊繃，賀只領先川0.5個百分點；國會山莊報(The Hill)民調指出，賀錦麗全國支持率以48.3%領先川普的48%；輿觀(YouGov)機構選舉預測模型則顯示賀以50%領先川的47%；截至周末，全國已有7200多萬人提前投下選票。

輿觀預測 賀50%領先川47%

美聯社2日報導，川普來到北卡州夏洛特市外的加斯托尼亞(Gastonia)舉辦造勢活動表示，他克服了一切攻擊、凌虐乃至兩次刺殺，一路走到現在。

賀錦麗則在喬治亞州亞特蘭大民權中心(Atlanta Civic Center)停車場辦造勢，敦促她的支持者提前投票，她才能當選，實施自己代表的「新世代領導」。她的造勢活動被中斷幾次，以便醫護人員照料在高溫中等候數小時而暈厥的民眾。

賀錦麗的選戰發言人泰勒(Michael Tyler)2日表示，賀打算郵寄選票。但目不清楚她是否已把選票寄回故鄉的加州。照預測，川普會在選舉日親自於佛州投下選票。

總統選舉最後周末拚場，共和黨總統候選川普2日前往關鍵州北卡羅來納州開拓選票。圖為...
總統選舉最後周末拚場，共和黨總統候選川普2日前往關鍵州北卡羅來納州開拓選票。圖為他在選舉造勢活動前，在一架小飛機的機翼上簽名。(美聯社)

賀川兩人專機相遇停機坪

民主、共和兩黨兩組正副總統搭檔以及他們的高級助選員，都進入最後狂熱衝刺階段。路透(Reuters)報導，賀錦麗的空軍二號專機抵達北卡州時，赫然發現川普的紅白藍三色波音757型私人飛機已在附近的停機坪。賀錦麗抵達時，川普是否正在他的飛機上不得而知。

這麼近距離邂逅顯示，兩人都把精力聚焦在屈指可數的戰場州，那些州將決定總統選舉的勝負。全國只有七個州被視為必爭之地，北卡州為其中之一。

全美7200多萬人提前投票

佛羅里達大學選舉實驗室(Election Lab)指出，全美7200多萬人業已投票，提前投票程度雖比2020疫情年稍低一點，但仍足以顯示選民熱情程度很高。

北卡州2020年雖由川普以勝幅不到1.5個百分點拿下，但同日也選出民主黨籍的州長，讓兩黨都還抱存希望。

戰場州選情緊繃 民調不分高下

輿觀民調機構選前最後一次民調指出，全國支持度方面，賀錦麗以50%領先川普的47%達3個百分點，可望拿到240張選舉人票，而川普則取得218張；其餘約80張還待投票結果揭曉定勝負。

輿觀指出，內華達、亞利桑納、賓州、北卡及喬治亞州才是戰場州，密西根則不算。在內華達，賀以50%領先川普的48%；亞利桑納則由川普領先賀達3個百分點。至於北卡及賓州，賀則以49%微幅領先川的48%，另外在威斯康辛州賀也以49%比47%領先川2個百分點。

不過在喬治亞州，輿觀指出川普以49%領先賀的48%。國會山莊報與Decision Desk HQ合辦的全國民調指出，賀在全國以48.3%微幅領先川的48%。

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