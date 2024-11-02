我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元

賀錦麗投書世報中文全文／為美國華人創造安全繁榮未來

海地移民自稱重複投票？美情報機構：俄國造假影片

中央社莫斯科2日綜合外電報導
圖為10月31日，一位選民在亞特蘭大一個投票站準備投票。美聯社
圖為10月31日，一位選民在亞特蘭大一個投票站準備投票。美聯社

美國總統大選將在5日舉行，近來一段瘋傳於網路的影片顯示有海地移民自稱重複投票，美國情報機構指控是俄羅斯幕後主導造假的影片，但莫斯科當局今天予以否認。

美國3個情報機構昨天發布聯合聲明指出，「俄羅斯影響者」製作了這段影片，這是「莫斯科更廣泛努力對美國大選公正性提出毫無根據質疑」的一環。

俄羅斯駐美國大使館於社群軟體Telegram發布聲明：「我們注意到美國情報部門的聲明，指控我國散播關於美國選舉違規行徑的捏造影片。我們認為這些指控毫無根據。」

瘋傳社群網路的這段20秒影片可以看到，一位男子說道：「我們來自海地。6個月前我們來到美國，我們已經擁有美國公民身份，我們投票給（民主黨總統候選人）賀錦麗（Kamala Harris）。」

影片還顯示，該男子宣稱已經在喬治亞州2個郡重複投票，還鼓勵其他海地人也都來到美國。

喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）昨天表示，這支影片是一個「針對性假訊息」的案例。

拉芬斯伯格還聲稱，這段「明顯是造假的」影片很可能是「俄羅斯網軍」所為。

俄羅斯駐美國大使館則指出，俄國「在跟美方官員的溝通中，沒有接獲這些說法的任何證據」。

俄國駐美大使館還提到：「正如俄國總統普亭（Vladimir Putin）一再強調的，我們尊重美國人民意願。所有關於『俄羅斯陰謀』的影射都是惡意誹謗。」

大選熱門話題

俄羅斯 投票 大使館

上一則

搖擺州解析／賓州就看這一郡 幾可直接判定全國大選結果

延伸閱讀

美國國會選舉激烈不亞於總統 參院共和黨可望翻盤

美國國會選舉激烈不亞於總統 參院共和黨可望翻盤
近半美國陷乾旱 100多個觀測站記錄到史上最乾10月

近半美國陷乾旱 100多個觀測站記錄到史上最乾10月
中俄加強北極地區軍事合作 美特使：釋放令人擔憂信號

中俄加強北極地區軍事合作 美特使：釋放令人擔憂信號
擔心選後動盪 業者稱富人打算移民者創紀錄

擔心選後動盪 業者稱富人打算移民者創紀錄

熱門新聞

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
衛報引述538民調平均值指出，賀錦麗（右）目前以47%領先川普（左）1個百分點。(美聯社)

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

2024-10-26 21:40
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

2024-10-31 11:19
歷史學家、美利堅大學教授利奇曼。（取材自維基百科）

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

2024-10-31 07:10

超人氣

更多 >
12星座2025年感情運勢排行 水瓶出國碰上豔遇、這星座有女神加持

12星座2025年感情運勢排行 水瓶出國碰上豔遇、這星座有女神加持
調查：美國退休族財富分4等級 最低的存不到20萬

調查：美國退休族財富分4等級 最低的存不到20萬
北韓軍援俄羅斯 立陶宛消息：北韓士兵首戰幾乎全軍覆沒

北韓軍援俄羅斯 立陶宛消息：北韓士兵首戰幾乎全軍覆沒
歷史性時刻…Nvidia將納入道指取代英特爾 這1招見奇效

歷史性時刻…Nvidia將納入道指取代英特爾 這1招見奇效
觀察站／賀錦麗和川普殺紅眼 美國總統大選已成「預知混亂紀事」

觀察站／賀錦麗和川普殺紅眼 美國總統大選已成「預知混亂紀事」