海地移民自稱重複投票？美情報機構：俄國造假影片

圖為10月31日，一位選民在亞特蘭大一個投票站準備投票。美聯社

美國總統大選將在5日舉行，近來一段瘋傳於網路的影片顯示有海地移民自稱重複投票 ，美國情報機構指控是俄羅斯 幕後主導造假的影片，但莫斯科當局今天予以否認。

美國3個情報機構昨天發布聯合聲明指出，「俄羅斯影響者」製作了這段影片，這是「莫斯科更廣泛努力對美國大選公正性提出毫無根據質疑」的一環。

俄羅斯駐美國大使館 於社群軟體Telegram發布聲明：「我們注意到美國情報部門的聲明，指控我國散播關於美國選舉違規行徑的捏造影片。我們認為這些指控毫無根據。」

瘋傳社群網路的這段20秒影片可以看到，一位男子說道：「我們來自海地。6個月前我們來到美國，我們已經擁有美國公民身份，我們投票給（民主黨總統候選人）賀錦麗（Kamala Harris）。」

影片還顯示，該男子宣稱已經在喬治亞州2個郡重複投票，還鼓勵其他海地人也都來到美國。

喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）昨天表示，這支影片是一個「針對性假訊息」的案例。

拉芬斯伯格還聲稱，這段「明顯是造假的」影片很可能是「俄羅斯網軍」所為。

俄羅斯駐美國大使館則指出，俄國「在跟美方官員的溝通中，沒有接獲這些說法的任何證據」。

俄國駐美大使館還提到：「正如俄國總統普亭（Vladimir Putin）一再強調的，我們尊重美國人民意願。所有關於『俄羅斯陰謀』的影射都是惡意誹謗。」