我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢

賀錦麗獨家投書世報：肯定華裔貢獻 代表樂觀未來

川普若當選 將聘疫苗懷疑論者小甘迺迪任衛生要職

中央社華盛頓1日綜合外電報導
小羅勃甘迺迪1日在密西根一場集會上為川普助選。路透
小羅勃甘迺迪1日在密西根一場集會上為川普助選。路透

前美國總統、共和黨總統候選人川普今天表示，倘若11月5日總統大選勝選，他將提名小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在他的政府出任「要職」。

川普（Donald Trump）在密西根州迪爾伯恩（Dearborn）一家高檔清真餐廳外對記者表示，他對小羅勃甘迺迪充滿信心，聲稱小羅勃甘迺迪擁有擔任要職的完美資歷。法新社報導，小羅勃甘迺迪是知名的疫苗懷疑論者，20年來助長關於疫苗的惡意造假資訊。

川普說：「他將在衛生保健方面扮演重大角色。」川普並以其招牌的誇張口吻說：「他在這方面懂的比任何人都多。」

川普還說，小羅勃甘迺迪的「一些觀點，我十分認同，而且我長期以來都這麼認為」。但是，對於是否支持小羅勃甘迺迪的疫苗相關言論，川普避而不答。

現年70歲的前民主黨人小羅勃甘迺迪曾以獨立身分參選總統，但在8月宣布退選，轉而支持78歲的川普。

外界盛傳小羅勃甘迺迪是川普內閣熱門人選，最有可能是衛生部長。

小羅勃甘迺迪今天在密西根州為川普站台時說：「19年來，我每天早上祈禱，沒有一天例外；祈求上天將我安排擔任一項職務，可以終結這種疾病的長期流行。」

川普10月27日在紐約麥迪遜花園廣場喧鬧的造勢大會上賣關子說，他將會「放手讓小羅勃甘迺迪處理衛生事務」。不過，川普並未進一步說明。

川普10月31日晚間在內華達州競選造勢活動中告訴群眾，小羅勃甘迺迪的職務內容將延伸至「婦女的健康」，更加觸怒已因墮胎權倒退而不滿的民主黨人。

川普隔天加碼。川普說：「他十分深入衛生等議題，所以將負責照顧女性的健康、男性的健康，以及你們小孩的健康。」

小羅勃甘迺迪還說：「我們是全球病夫，這一代的孩子是病夫。倘若你們讓賀錦麗當選，將會有更多的這類情況發生。」

小羅勃甘迺迪自2000年代中期以來，在全球反疫苗運動中崛起成為領導者角色。小羅勃甘迺迪的父親在1968年爭取民主黨黨內總統候選人提名時遭暗殺身亡。

小羅勃甘迺迪的主張包括稱COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是「有史以來最致命疫苗」，並暗示此病毒有「種族針對性」專門傷害非裔和白人，而放過「艾希肯納茲猶太族裔（Ashkenazi Jewish）和中國人。

小羅勃甘迺迪過去是備受推崇的氣候律師，在民主黨籍總統歐巴馬執政時期一度被視為環保署署長熱門人選，最後卻落空。

大選熱門話題

川普 疫苗 民主黨

上一則

防川普過早宣布勝選 民主黨透露已超前部署

延伸閱讀

防川普過早宣布勝選 民主黨透露已超前部署

防川普過早宣布勝選 民主黨透露已超前部署
觀察站／賀錦麗和川普殺紅眼、互控不民主 選戰已成「預知混亂紀事」

觀察站／賀錦麗和川普殺紅眼、互控不民主 選戰已成「預知混亂紀事」
恐嚇？川普嗆槍口對準錢尼的臉 賀錦麗批失去競選資格

恐嚇？川普嗆槍口對準錢尼的臉 賀錦麗批失去競選資格
民主黨超前部署美國大選 因應川普過早自行宣布勝選

民主黨超前部署美國大選 因應川普過早自行宣布勝選

熱門新聞

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
衛報引述538民調平均值指出，賀錦麗（右）目前以47%領先川普（左）1個百分點。(美聯社)

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

2024-10-26 21:40
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

2024-10-31 11:19
歷史學家、美利堅大學教授利奇曼。（取材自維基百科）

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

2024-10-31 07:10

超人氣

更多 >
享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事

享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事
12星座2025年感情運勢排行 水瓶出國碰上豔遇、這星座有女神加持

12星座2025年感情運勢排行 水瓶出國碰上豔遇、這星座有女神加持
如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說
聯航班機上揍熟睡聾啞乘客1分鐘、鮮血四濺 男子被空服員乘客制伏

聯航班機上揍熟睡聾啞乘客1分鐘、鮮血四濺 男子被空服員乘客制伏
調查：美國退休族財富分4等級 最低的存不到20萬

調查：美國退休族財富分4等級 最低的存不到20萬