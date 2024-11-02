民主黨超前部署美國大選 因應川普過早自行宣布勝選

民主黨候選人賀錦麗表示，若川普又像2020年般提早自行宣布勝選，他們已準備好一套快速應對策略。（路透）

民主黨 黨工和總統候選人賀錦麗 陣營說，若川普 又像2020年般提早自行宣布勝選，他們已準備好一套快速應對策略，會於社群與廣電媒體鋪天蓋地呼籲民眾冷靜，耐心等待美國總統大選計票。

路透報導，共和黨總統候選人川普本周告訴媒體，他希望能在11月5日投票日當天宣布勝選。不過選舉專家曾提醒，最終結果可能要等數天才會揭曉，尤其是有些關鍵地區要求重新計票的話。川普與賀錦麗選情激烈，選戰進入白熱化。

美國通常是各大媒體在分析選舉官員提供的計票結果後公布大選贏家。雖然候選人有時會搶先宣布勝選，但在輸贏態勢還不明朗前就先宣布的情況很少見。

賀錦麗10月30日接受美國廣播公司（ABC）訪問時說：「很遺憾地，如果他（川普）真那麼做，我們得準備好因應，而且要是我們知道他實際上操縱媒體且企圖操縱美國人民共識…我們已準備好應對。」

她沒有透露相關籌備細節，但六名民主黨黨務和賀錦麗競選陣營幹部表示，若川普提早宣布勝選，他們初步規畫透過公眾輿論反擊。他們打算在社群媒體和電視廣播鋪天蓋地強調，必須完成所有計票後才能宣布勝選。

民主黨全國委員會（Democratic National Committee）一名高層受訪時說：「一旦他（川普）不實地宣稱勝選，我們準備好在電視上站出來提供真相，並動員廣泛人脈，他們可利用自身影響力反擊。」

賀錦麗競選團隊一名資深人員今天在與媒體的電話會議中表示，他們「高度預期」川普將於11月5日深夜、在完成計票前就宣稱勝選，「他之前就是這樣，之後失敗告終。如果他又再這樣，還是會失敗」。

路透指出，川普2020年在投票日隔天凌晨宣布勝選，比第一波電視台播報判定結果早三天，但他最終輸給民主黨對手拜登。他從未接受敗選結果，始終在缺乏確切證據下宣稱大選存在舞弊、勝選被人竊奪。

川普競選團隊告訴路透，川普將爭取所有選票，直到投票結束，但未直接回答川普是否打算再度於勝負出爐前宣布勝選的問題。

捐款給川普陣營的比恩（Bill Bean）之前曾不時直言批評川普。他告訴路透，希望無論川普或賀錦麗都能以顯著差距勝出，如此一來大家才會盡可能普遍接受最終結果。

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