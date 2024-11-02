我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗獨家投書世報：肯定華裔貢獻 代表樂觀未來

MAGA害的？調查：近半美國人緬懷1950年代榮光 認國家變糟

賀錦麗投書世報溫情對話 凸顯華裔在大選關鍵角色

芝加哥特派員 黃惠玲
賀錦麗與華人社區代表交談。（取材自賀錦麗-華茲團隊廣告片）
賀錦麗與華人社區代表交談。（取材自賀錦麗-華茲團隊廣告片）

民主黨總統候選人賀錦麗在總統大選投票前特別投書世界日報，主題聚焦華裔美國人，這是她競選期間，唯一針對少數族裔的投書；她選擇華裔對話，除了肯定華裔在美國歷史上的貢獻，並首度自己說明「賀錦麗」這個中文名字的由來，以此拉近與華裔選民的距離。

拜登在2020年競選總統時，也曾投書給世界日報，闡述政策，顯示他拉攏華人選民的企圖心；不過，當時投書的內容，以全體亞裔選民為訴求對象。賀錦麗的投書只鎖定華裔美國人對話，這也是美國歷史上，首次有總統候選人，單獨針對華裔族群的政策說明與表態。

賀錦麗在拜登於選前三個月宣布退選後，臨危受命接棒競選總統。從原本的不被看好，到快速統整民主黨團隊，並在電視辯論中，明顯擊敗志在必得的川普，聲勢大漲。但蜜月期很快消退，賀錦麗團隊堅壁清野的保守戰法，無法繼續保持優勢。加上習於信口開河的川普強攻，導致兩人選情至今搖擺起伏。賀錦麗的民調一直無法與川普拉開差距，益增每一票都是關鍵的懸念。

賀錦麗有亞裔與非裔血統，卻鮮少在公開演講主打族裔牌，目的無非爭取最多人支持，且符合她希望做全民總統的訴求。至於爭取少數族裔選票，則交由例如前總統歐巴馬對特定族裔的呼籲，在此議題下隱身在後。反而是對手川普不斷以賀錦麗的族裔背景作文章，賀錦麗總低調沉著以對，以凸顯川普的偏見與誤導。

民主黨陣營當然不是不明白少數族裔選票的重要性，但賀錦麗倉促披掛上陣，只能在現有條件下，將選戰效益極大化，並與拜登總統訴諸守護民主的立場同步，激起選民擔心川普重回白宮的危機感。

在投書世界日報的文章中，賀錦麗特別提到自己擁有中文名字，藉機點出她從事公職以來跟華裔選民的緊密連結，同時還娓娓道來華裔在歷史上對美國的貢獻。

在政策面，賀錦麗提到，當選後將加強醫療紅藍卡對於老人居家照護的涵蓋面。華人家庭觀念濃厚，視照護親人與年長者為責任；對每個正在或即將面臨照顧老人挑戰的華人家庭，賀錦麗的政策確實有吸引力。

由於過去四年擔任副手，賀錦麗在外交、國際領域的政績並不鮮明，特別是華人關心的對中國政策與兩岸關係的主張，賀錦麗在幾次專訪中都是謹言慎行，在這次投書中也未見著墨。

本次總統大選民主、共和兩黨其實都打出對中國強硬的「中國牌」，在中國政策上或許差異不大，但候選人的人格特質，則明顯有異。例如川普至今仍不斷使用「中國病毒」稱呼新冠病毒，相較賀錦麗選擇與華裔選民對話，華人或許點滴在心。

賀錦麗與川普在這場大選激戰，鹿死誰手尚待揭曉，但華裔選民可從賀錦麗這封內容溫情懇切的投書中，了解自己在美國雖身為少數族群，但在這場激烈選舉中，已被總統候選人視為舉足輕重關鍵角色。

華裔選民得到如此肯定，應該為先祖在過去，與自己在現在對美國的貢獻自豪。展望未來，華裔美國人應更透過積極投票，參與美國未來四年的願景擘畫，這也是看待賀錦麗投書的最大意義。

大選熱門話題

賀錦麗 華裔 川普

上一則

拜登4年前也投書世報 肯定亞裔地位和努力

下一則

賀錦麗投書英文全文／Creating a Safe and Prosperous Future for Chinese Americans

延伸閱讀

亞太裔挺賀錦麗 女72%遠超男59% 首見性別因素差距拉大

亞太裔挺賀錦麗 女72%遠超男59% 首見性別因素差距拉大
賀錦麗批富士康設廠爭議 川普指拜登政府就業數字說謊

賀錦麗批富士康設廠爭議 川普指拜登政府就業數字說謊
美國大選前超級周末 賀川北卡拚場、民主黨重兵集結賓州

美國大選前超級周末 賀川北卡拚場、民主黨重兵集結賓州
瑞典「環保少女」左批川普危險 右轟賀錦麗挺以立場

瑞典「環保少女」左批川普危險 右轟賀錦麗挺以立場

熱門新聞

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
衛報引述538民調平均值指出，賀錦麗（右）目前以47%領先川普（左）1個百分點。(美聯社)

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

2024-10-26 21:40
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

2024-10-31 11:19
歷史學家、美利堅大學教授利奇曼。（取材自維基百科）

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

2024-10-31 07:10

超人氣

更多 >
享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事

享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事
有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退

有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退
如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說
遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加

遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加
12星座2025年感情運勢排行 水瓶出國碰上豔遇、這星座有女神加持

12星座2025年感情運勢排行 水瓶出國碰上豔遇、這星座有女神加持