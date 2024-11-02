賀錦麗投書世報溫情對話 凸顯華裔在大選關鍵角色

賀錦麗與華人社區代表交談。（取材自賀錦麗-華茲團隊廣告片）

民主黨總統候選人賀錦麗 在總統大選投票前特別投書世界日報，主題聚焦華裔 美國人，這是她競選期間，唯一針對少數族裔的投書；她選擇華裔對話，除了肯定華裔在美國歷史上的貢獻，並首度自己說明「賀錦麗」這個中文名字的由來，以此拉近與華裔選民的距離。

拜登在2020年競選總統時，也曾投書給世界日報，闡述政策，顯示他拉攏華人選民的企圖心；不過，當時投書的內容，以全體亞裔選民為訴求對象。賀錦麗的投書只鎖定華裔美國人對話，這也是美國歷史上，首次有總統候選人，單獨針對華裔族群的政策說明與表態。

賀錦麗在拜登於選前三個月宣布退選後，臨危受命接棒競選總統。從原本的不被看好，到快速統整民主黨團隊，並在電視辯論中，明顯擊敗志在必得的川普 ，聲勢大漲。但蜜月期很快消退，賀錦麗團隊堅壁清野的保守戰法，無法繼續保持優勢。加上習於信口開河的川普強攻，導致兩人選情至今搖擺起伏。賀錦麗的民調一直無法與川普拉開差距，益增每一票都是關鍵的懸念。

賀錦麗有亞裔與非裔血統，卻鮮少在公開演講主打族裔牌，目的無非爭取最多人支持，且符合她希望做全民總統的訴求。至於爭取少數族裔選票，則交由例如前總統歐巴馬對特定族裔的呼籲，在此議題下隱身在後。反而是對手川普不斷以賀錦麗的族裔背景作文章，賀錦麗總低調沉著以對，以凸顯川普的偏見與誤導。

民主黨陣營當然不是不明白少數族裔選票的重要性，但賀錦麗倉促披掛上陣，只能在現有條件下，將選戰效益極大化，並與拜登總統訴諸守護民主的立場同步，激起選民擔心川普重回白宮的危機感。

在投書世界日報的文章中，賀錦麗特別提到自己擁有中文名字，藉機點出她從事公職以來跟華裔選民的緊密連結，同時還娓娓道來華裔在歷史上對美國的貢獻。

在政策面，賀錦麗提到，當選後將加強醫療紅藍卡對於老人居家照護的涵蓋面。華人家庭觀念濃厚，視照護親人與年長者為責任；對每個正在或即將面臨照顧老人挑戰的華人家庭，賀錦麗的政策確實有吸引力。

由於過去四年擔任副手，賀錦麗在外交、國際領域的政績並不鮮明，特別是華人關心的對中國政策與兩岸關係的主張，賀錦麗在幾次專訪中都是謹言慎行，在這次投書中也未見著墨。

本次總統大選民主、共和兩黨其實都打出對中國強硬的「中國牌」，在中國政策上或許差異不大，但候選人的人格特質，則明顯有異。例如川普至今仍不斷使用「中國病毒」稱呼新冠病毒，相較賀錦麗選擇與華裔選民對話，華人或許點滴在心。

賀錦麗與川普在這場大選激戰，鹿死誰手尚待揭曉，但華裔選民可從賀錦麗這封內容溫情懇切的投書中，了解自己在美國雖身為少數族群，但在這場激烈選舉中，已被總統候選人視為舉足輕重關鍵角色。

華裔選民得到如此肯定，應該為先祖在過去，與自己在現在對美國的貢獻自豪。展望未來，華裔美國人應更透過積極投票，參與美國未來四年的願景擘畫，這也是看待賀錦麗投書的最大意義。