賀錦麗批富士康設廠爭議 川普指拜登政府就業數字說謊

民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普選前最後一個周末火力全開。(路透)

美國總統大選逼近尾聲，民主黨總統候選人賀錦麗 1日在威斯康辛州造勢，再提2018年富士康投資爭議，稱一力促成此事的共和黨對手川普 光說不練；川普在密西根州造勢時，批評最新出爐的就業數據，稱賀錦麗的經濟政策是假的，他承諾要推動汽車製造重返美國，且毫不遲疑加徵關稅來支持本土產業。

紐約時報與謝納學院（Siena College）本周公布民調指，經濟依然是這場選戰的首要議題，這點與長期民調結果一致；即使川普依然是較受信賴能處理好經濟問題的總統候選人，賀錦麗已經縮小大部分的差距。

9月的調查顯示，川普在這個問題上領先賀錦麗13個百分點，到最近民調時，雙方差距僅剩6個百分點。

鐵鏽帶如密西根州、賓州和威斯康辛州對經濟發展議題更是有感，川普與賀錦麗在這些地區的造勢也多反映這些需求和期待。

賀錦麗1日在威斯康辛州重申支持工會，壯大中產階級，確保贏得21世紀競爭的是美國而非中國大陸。

賀錦麗推銷自己的經濟政策之外，抨擊川普說「任內不會有任何一家汽車工廠倒閉」的政見跳票，導致威斯康辛州的勞工失業。

「就像他承諾富士康要投資一樣。」賀錦麗說，川普口中的100億美元創造1.3萬個就業機會的投資案，又是一個空洞的承諾，典型的光說不練。

就在選前4天，拜登政府依慣例公布上月就業報告，10月增加1.2萬個工作機會；然而，去年4月到今年3月的12個月內，平均每月增加就業機會約81.8萬個，最新數據的降幅3成，立即遭到川普陣營的攻擊。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這樣的數據表現受到兩場颶風與罷工行動的影響。

川普在社群平台真實社群發文稱，最新出爐的就業報告超丟臉的，賀錦麗與美國總統拜登一直在就業數字上說謊，不過川普並未提出證據證明這項指控。

川普在密西根造勢時提到，美國經濟是一場徹頭徹尾的災難，且預計會更糟，他會盡快解決問題；川普重申要推動本土汽車產業，對於那些想把工廠移到墨西哥的企業，他會加徵100%的關稅，對於那些在美國製造的汽車，他會提供減稅，把製造重鎮從外國移回密西根。

當賀錦麗批評川普光說不練時，現場支持者高呼賀錦麗「總統女士」；而川普在密西根大談經濟狀況一團糟時，也抱怨民主黨把希特勒標籤貼到他身上，並批評他的支持者是垃圾，就在川普正後方，有位支持者穿上清潔隊背心，力挺川普並反擊美國總統拜登。