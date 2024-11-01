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美國大選前超級周末 賀川北卡拚場、民主黨重兵集結賓州

記者張文馨／華盛頓即時報導
賀錦麗周六在北卡亞特蘭大（Atlanta）和夏洛特（Chaelotte）造勢。(路透)
賀錦麗周六在北卡亞特蘭大（Atlanta）和夏洛特（Chaelotte）造勢。(路透)

美國大選最後一次的周末衝刺聚焦搖擺州，兩黨總統候選人川普賀錦麗周六（2日）在北卡羅萊納州拚場，民主黨大咖重兵集結賓州，賀錦麗周日（3日）挺進密西根，川普橫掃賓州、北卡與喬治亞州。

相較民主黨大咖盡出，川普的造勢活動顯得單純，他與副手范斯（JD Vance）分進合擊，川普周六在北卡加斯托尼亞（Gastonia）和格林斯波羅（Greensboro），中間抽空到維吉尼亞州塞勒姆（Salem）一趟，這也是兩黨選前密集造勢行程中，唯一的非搖擺州。

此外，范斯周六在亞利桑那州史考斯戴爾（Scottsdale）造勢。

至於周日，川普一早赴賓州利提茲（Lititz）造勢後，回到北卡金斯頓（Kiston），再趕赴喬治亞梅肯（Macon）。

民主黨的選前周末熱鬧非凡，賀錦麗周六在北卡亞特蘭大（Atlanta）和夏洛特（Chaelotte）分別造勢；副手華茲（Tim Walz）上午跑內華達州的拉斯維加斯（Las Vegas），下午在亞利桑那州連趕旗杆市（Flagstaff）和塔斯坎（Tuscon）兩場。

美國現任與前任總統拜登和柯林頓（Bill Clinton）、前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）和第二先生任德龍（Doug Emhoff）都在賓州穿梭。

拜登將赴出生地賓州克蘭頓（Scranton）參加活動，柯林頓先赴賓州決戰郡縣伊利（Erie），再赴川普七月遭暗殺未遂的巴特勒（Butler）造勢。

蜜雪兒下午現身諾里斯敦（Norristown），任德龍趕赴蘭開斯特（Lancaster）和阿爾圖納（Altoona）。

此外，第一夫人吉兒（Jill Biden）赴喬治亞州的梅肯（Macon）和薩凡納（Savannah）造勢。

到了周日，賀錦麗赴密西根州立大學拉票；吉兒在賓州6小時內掃3場，赴蒙哥馬利（Montgomery）、普魯士王（King of Prussia）和哈里斯堡（Harrisburg）造勢。

到了選前一天，賀錦麗與川普重壓賓州，賀錦麗選前之夜選在費城藝術博物館，川普傍晚結束在匹茲堡（Pittsburgh）的造勢後，趕赴密西根州大湍城（Grand Rapids）做最後一場造勢。

七個搖擺州掌握270張選舉人票的94張，根據選舉網站270towin，賀錦麗在全國民調以48.4%對川普47.2% ，雙方持續緊咬；兩人在賓州與威斯康辛州的差距在1個百分點之內；在北卡、內華達、喬治亞和亞利桑那州，川普領先均不超過2個百分點；賀錦麗在密西根州領先1.8個百分點。

川普周六前往北卡加斯托尼亞（Gastonia）和格林斯波羅（Greensboro...
川普周六前往北卡加斯托尼亞（Gastonia）和格林斯波羅（Greensboro）和維吉尼亞州塞勒姆（Salem）。(路透)

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