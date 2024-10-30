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挖苦拜登失言 川普造勢坐垃圾車：覺得我的車怎樣？

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挖苦拜登失言 川普造勢坐垃圾車：覺得我的車怎樣？

編譯徐榆涵／即時報導
川普30日在威斯康辛州造勢時，特別坐進一輛「讓美國再次偉大」（MAGA）的垃圾車合影，反諷拜登失言。(路透)
川普30日在威斯康辛州造勢時，特別坐進一輛「讓美國再次偉大」（MAGA）的垃圾車合影，反諷拜登失言。(路透)

共和黨總統候選人川普日前的造勢活動上傳出「波多黎各垃圾島」爭議言論，引發波多黎各裔社區怒火。結果現任總統拜登隨後也失言回嗆「川普支持者才是垃圾」遭到抨擊，替民主黨總統候選人賀錦麗選情扣分。對此，川普30日在威斯康辛州造勢時，特別坐進一輛「讓美國再次偉大」（MAGA）的垃圾車合影，反諷拜登失言。

紐約郵報報導，身穿橘色反光背心的川普30日抵達威斯康辛州機場後，便坐進一輛貼著「讓美國再次偉大」貼紙的垃圾車內，他並向記者問道，「你覺得我的垃圾車怎麼樣？這輛卡車是為了紀念賀錦麗和拜登。」

拜登29日為回應「波多黎各是垃圾島」的言論，反批「我看到的唯一垃圾就是他（川普）的支持者。他對拉丁裔的妖魔化既不合理也不符合美國精神。這與我們所做的一切、我們過去的一切完全相反。」

對此白宮發言人貝茨解釋，拜登是把麥迪遜花園廣場集會上的仇恨言論稱為「垃圾」。拜登隨後也親自在社群媒體澄清試圖滅火。而賀錦麗雖與拜登的失言保持距離，強調不認同對任何候選人支持者的批評，但川普陣營顯然沒有要放過這個失誤。

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