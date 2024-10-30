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馬斯克承認川普新政府減支會出現「暫時現象」：經濟亂、股市崩

編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克說，若川普新政府大幅削減聯邦預算、撙節開支，會出現經濟混亂、股市崩盤和金融「艱困期」的「暫時」現象。(美聯社)
馬斯克說，若川普新政府大幅削減聯邦預算、撙節開支，會出現經濟混亂、股市崩盤和金融「艱困期」的「暫時」現象。(美聯社)

距離總統大選投票日剩一周，川普屬意負責政府效率的沙皇、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）承諾，川普新政府將大砍聯邦預算、撙節開支，預期到時會出現經濟混亂、股市崩盤和金融「艱困期」，儘管這些只是「暫時」現象。

馬斯克周二與支持者進行「電話市民會議」時說：「我們必須減少開支，量入為出。這必然涉及一些暫時性的困難，但能確保長期繁榮」。

他表示，「一旦開始選舉，就要立即著手研究哪裡該先採取立即行動」。他預測「很多占政府便宜的人會坐立不安」，此事可能招致強烈反感，他個人會需要「大量的保安」。

在X平台上，川普支持者周二說，「如果川普成功實施大規模遣反（無證移民），再加上馬斯克推動減支，開除人員並縮減赤字，經濟一開始會出現嚴重過度反應⋯⋯市場將暴跌」。馬斯克回覆：「聽起來差不多是這樣。」

金融專欄作家Brett Arends很不以為然。他指出，政治人物和競選團承諾緊縮政策、削減預算，讓經濟受苦、股市低迷，通常是陷入絕望時刻，需要非常措施。沒有家庭醫生會在病人身體健康未罹癌時，讓他接受高劑量化療。

馬斯克說，聯邦債務飆升的危機使得大幅減支有其必要。但他沒提川普的減稅主張。根據無黨派的聯邦預算問責委員會，川普提議的減稅會推升美國債務，大約是對手賀錦麗的兩倍。馬斯克關注減支，沒在管政府歲入減少。

馬斯克還說，要降低通膨，所以要減支。美國目前的通膨率已降至2.4%，而華爾街經濟學家警告，川普減稅、課關稅，比起賀錦麗更會推高通膨。

美國聯邦預算有三分之二用在社會安全、醫療保險、債務利息、國防和退伍軍人，其中不含醫療補助。而今年包括Medicaid在內的其他一切共計2.35兆美元。

根據Arends，如果馬斯克想從聯邦預算「至少砍掉2兆美元」，就意味著要刪掉幾乎所有其他項目——醫療補助、交通、司法、國土安全、農業、食品與藥物管理局等等——或刪社會保障和醫療保險。

Arends酸川普和馬斯克都是億萬富豪，不會遭遇平民百姓因政府措節開支而面臨的任何困境。

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