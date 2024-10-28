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川普2.0對歐洲更硬 歐美軍事、貿易關係如臨大敵

中央社／巴黎28日專電
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

大選倒數、選情膠著，面對共和黨川普可能的勝選，歐洲領導人如坐針氈。川普2.0將強化孤立主義，即美國優先政策，威脅退出北大西洋軍事結盟，更可能引發貿易戰，歐美關係基調勢必大變。

共和黨總統候選人川普（Donald Trump）24日在造勢大會上把矛頭指向法國，吹噓自己「解決了與法國的戰爭」，抨擊「法國要每位美國人付25%的稅，我要保護美國企業」。

川普在造勢大會上猛酸法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），還模仿馬克宏腔調。據川普表示，他在電話中對馬克宏說「我們不是笨蛋」，並威脅向葡萄酒等法國產品開徵100%關稅，最後迫使法方收手。

這一幕某種程度象徵著川普對法國，乃至對歐洲的態度：強硬且不留情面。

儘管歐美在總統拜登（Joe Biden）期間就已起了貿易硝煙，但隨著11月5日大選逼近，川普對上賀錦麗（Kamala Harris）的勝算更讓歐盟憂心忡忡。

無論在政治、安全和經貿上，共和陣營的勝利都將震盪歐美關係。據信川普曾表示，若他再次入主白宮，就會透過和俄羅斯總統普亭（Vladimir Poutine）談判讓俄烏戰爭在「24小時內」停止。

此外，他還表示將要求歐洲償還美國對烏克蘭幾十億美元的援助、再次退出巴黎氣候協定，同時強加進口關稅。

法國媒體近日分析皆指出，川普2.0將對歐洲帶來不小衝擊，且情況恐怕比第一任更慘，歐洲領導人已開始著手面對川普可能的回歸。

川普為歐洲帶來的第一個問題，是他誓言將增加進口稅以重振美國經濟。對中國可能加收60%，歐洲貨物則是增稅10%，經濟學家紛紛警告恐怕引發貿易大戰。

川普在日前的專訪中不掩飾對歐洲夥伴的反感，並將歐盟形容為「小中國」，指責歐洲人都不買美國商品。這再次表明了川普2.0的政治基調：歐洲將沒有優惠待遇。

據政治媒體Politico報導，面對川普的強硬貿易政策，歐洲的計畫是採取報復到川普重回談判桌的程度。一位資深歐洲外交官向Politico說，「我們會迅速並強力反擊」。

如今歐洲因俄烏戰爭爆發更加脆弱，若川普當選，另外一個讓歐洲寢食難安的議題，便是美國接下來對俄烏戰爭的立場以及對北大西洋公約組織的態度。

川普誓言不再給烏克蘭任何援助，並要尋求與蒲亭「和平協議」，這樣的協議將迫使烏克蘭做出痛苦退讓，包括讓出東部領土，導致俄羅斯威脅進一步深入歐洲。

北約和七大工業國集團（G7）都在美國大選前做了「預防川普」措施，如於德國設立北約烏克蘭安全援助和培訓單位（NSATU）與提供烏國500億美元貸款。

過去川普曾抨擊北約成員國未實現國內生產毛額（GDP）至少2%用於國防的聯盟目標，就只「白吃白喝」，享受美國保護。

當時32個成員國中只有3個達標，今年已有23成員國達標。然而川普對於北約的態度仍不友好，多次威脅讓其無法運轉。Politico揭露，這份恐懼已驅使多位歐洲外交官嘗試與川普及其幕僚接觸示好，試圖軟化他對大西洋軍事聯盟的立場。

美國政治研究專家溫伯格（Oscar Winberg）向法國24台（France 24）指出，川普2016年時沒準備好當選，因此倚重多位黨內官員，這些人扮演了「監督」角色，在川普啟動某些具破壞性的行動前幫忙踩了煞車。

「但這次，川普有4年，甚至8年的準備時間，企圖把政府全換為保守黨及忠誠派，解僱非政治任命職務。之前限制他權力的護欄消失了」。

法蘭西西部報（Ouest France）昨天社論質問，「台灣、新加坡、烏克蘭、歐盟都擔心，民主大國美國是否將退縮，為極權政體留下康莊大道？」

報導指出，若川普當選，將極可能弱化北約和烏克蘭。即非如此，美國也將減少對歐洲關注。如巴黎戰略研究基金會（FRS）顧問海斯柏格（Francois Heisbourg）分析，無論是川普或賀錦麗，美國都將把軍事資源轉往印太地區，「而歐洲還沒有準備好」。

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