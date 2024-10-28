抗拒潮流？緬因州三分之一城鎮 仍用手工計票

緬因州約有三分之一城鎮，至今仍然採取手工計票。圖為選務人員準備選票。(美聯社)

緬因州 富蘭克林郡(Franklin County)新葡萄園鎮(New Vineyard)六名經驗豐富的選務人員11月5日晚上8時投票 結束後，將以手工計票；新葡萄園是緬因州迄今仍採用手工計票的150個城鎮之一，約占緬因州所有投票所的33%。

美聯社報導，新葡萄園選民的選票上共有13個投票項目，其中八個攸關郡、州和聯邦職位選務，五個關於州層級的公投議題。

選務人員兩人一組，通常配置一位民主黨 人和一位共和黨人，每組一次清點50張票，每張選票都必須獨立計票兩次。

兩名書記官將同步審查同一張選票，並大聲說出投票項目、選民名稱、題目及選民的選擇，例如「州參議會，珍恩‧多伊(Jane Doe)，第一題，是」，接著，每個人都會在各自的計票單上記錄選民的選擇。

每批選票完成後，各團隊將比較他們的計票單確認一致；若有出入，就必須重新檢查有問題的投票項目或選票議題。

當一切問題解決後，書記官會在計票單上簽名，其中一張交給鎮長，另一張則與選票綁在一起。

新葡萄園鎮書記官蜜雪兒‧比迪(Michelle Beedy)表示，她希望該鎮引進計票設備，緬因州大多數城市用手動的光學掃描儀計票。她說：「這會讓計票變得更容易，清點選票要做的事很多。」

不過，新葡萄園鎮恪守傳統，每次選舉都會拿出一個古老的投票木箱。

新葡萄園是緬因州迄今仍採用手工計票的150個城鎮之一，約占緬因州所有投票所的33%。

手工計票的每個城鎮，登記選民人數不到750人，但各城鎮的平均選民人數更少，約251人。

與全國大部分地區不同，緬因州的選舉是由市政府舉行；90%登記選民的選務在郡層級進行，這些選民的選票中，只有約50%完全採用手工計票；換言之，緬因州手工計票司法管轄區，占登記選民的4%，約3萬7000人。

除了手工計票的城鎮，緬因州的另外330個城鎮使用手動光學掃描儀計票；該儀器會掃描選民手動畫記的紙選票，並將投票結果製成表格，再把統計數據存在類似隨身碟的記憶裝置當中。