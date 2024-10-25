我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛109分局擬設衛星分局 增70警員確保安全

WNBA紐約自由人冠軍遊行 熱滾滾

川普：我上台2秒就開除特檢史密斯 考慮特赦杭特拜登

記者張文馨／華盛頓報導
川普（左）受訪直言，如果當選總統會在兩秒內解除特別檢察官史密斯（右）的職務。史密斯起訴川普多項罪行，兩人纏鬥18個月。（路透）
川普（左）受訪直言，如果當選總統會在兩秒內解除特別檢察官史密斯（右）的職務。史密斯起訴川普多項罪行，兩人纏鬥18個月。（路透）

共和黨總統候選人川普24日表示，若他當選，打算第一時間開除起訴他非法持有密件和干預2020選舉案的特別檢察官史密斯（Jack Smith）；川普抨擊史密斯狡猾（crooked）且非常不誠實。

川普24日接受保守派電台主持人休伊特（Hugh Hewitt）專訪，休伊特問川普，上台後是要特赦自己或開除史密斯，川普說：「這很簡單，我會在兩秒鐘內開除他（史密斯）。」

司法部長加蘭德（Merrick Garland）2022年11月指派史密斯任特別檢察官，調查川普2021年離開白宮後非法持有機密文件案，以及川普意圖干預2020年總統選舉案，雙方纏鬥超過18個月。

紐約時報報導，史密斯去年6月首度起訴川普後，川普及其團隊顧問就明確表示「若贏得總統選舉就會終結這些案件」；然而，這是川普首度公開明確地表達，會親自採取行動，而非讓司法部來處理這些案件。

路透報導，開除史密斯就會立即結束這兩起案件的調查。

且川普似乎無懼後果，他表示，「若我開除史密斯，我不認為國會會彈劾我」，他稱史密斯非常不誠實。

彈劾總統為聯邦眾院權力，此次大選後由哪個政黨掌握眾院多數，將影響後續發展，若民主黨掌握眾院多數，仍可能發動彈劾川普；川普擔任總統期間，兩度遭民主黨議長提起彈劾，所幸共和黨掌握參院多數才順利無罪過關。

史密斯起訴川普非法持有機密文件案，今年7月遭佛州聯邦法院法官甘農（Aileen Cannon）駁回，史密斯提起上訴。

另一起川普試圖干預2020選舉案，最高法院裁決若是公務行為，則川普享有豁免權，至於川普推翻2020年大選的作為究竟屬於公務行為或私人行為，將在聯邦法院釐清，多數分析認為，若川普上台將全面撤銷史密斯的起訴。

司法部多次表示，史密斯準備好繼續追訴川普，即便是在選舉過後到就職典禮期間，即便川普貴為總統當選人。

對於川普的最新聲明，史密斯發言人卡爾（Peter Carr）拒絕回應。

此外，川普在休伊特的專訪說，不排除特赦現任總統拜登之子杭特・拜登（Hunter Biden）。

川普說，即便杭特就是一個壞孩子，但他不會像拜登一樣，他會考慮特赦杭特；川普以此來對比其長期主張，亦即拜登是川普身上背負四項聯邦案件的幕後主謀。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

美國總統大選熱門話題

川普 拜登 彈劾

上一則

司法部警告重賞百萬涉賄選 馬斯克沒再宣布得主了

下一則

選前11天 民調顯示選情有利川普 知名分析師：直覺川將勝選

延伸閱讀

川普傳拒付遇害女兵葬禮費 還口出惡言 家屬反幫辯護：我投給他

川普傳拒付遇害女兵葬禮費 還口出惡言 家屬反幫辯護：我投給他
川普喬治亞州造勢催票 賀錦麗同州造勢眾星雲集

川普喬治亞州造勢催票 賀錦麗同州造勢眾星雲集
前模特兒控川普曾性騷擾 與性罪犯艾普斯坦哥倆好

前模特兒控川普曾性騷擾 與性罪犯艾普斯坦哥倆好
WSJ：川普團隊準備再度執政 避開「2025計畫」人士

WSJ：川普團隊準備再度執政 避開「2025計畫」人士

熱門新聞

CNN23日在賓州進行「總統市政會議廳」活動，由賀錦麗與當地未決選民互動。美聯社

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

2024-10-24 13:30
「股神」巴菲特。美聯社

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

2024-10-23 11:10
預測市場平台Polymarket近期顯示川普勝算大增，領先賀錦麗的差距持續擴大。外媒報導指出，有4個帳號共押超過3千萬美元賭川普贏，引發諸多揣測；消息人士指出，這些帳號為多人或同一人所有，而且「並非美國人」。（路透）

川普賭盤勝率大幅領先 神秘外國人豪押3000萬賭他贏

2024-10-19 07:26
川普競選網站已經推出川普在麥當勞當店員的紀念T恤。(擷自川普競選官網)

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

2024-10-21 13:54
民主黨總統候選人賀錦麗。(歐新社資料照)

福斯主播在專訪結束後 私下抱怨賀錦麗「來者不善」

2024-10-17 08:42
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)8月20日在民主黨全國代表大會發言。美聯社

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

2024-10-23 09:45

超人氣

更多 >
花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去
餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」

餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」
庭院種植這5種樹 可提升房產價值

庭院種植這5種樹 可提升房產價值