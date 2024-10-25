川普：我上台2秒就開除特檢史密斯 考慮特赦杭特拜登

川普（左）受訪直言，如果當選總統會在兩秒內解除特別檢察官史密斯（右）的職務。史密斯起訴川普多項罪行，兩人纏鬥18個月。（路透）

共和黨總統候選人川普 24日表示，若他當選，打算第一時間開除起訴他非法持有密件和干預2020選舉案的特別檢察官史密斯（Jack Smith）；川普抨擊史密斯狡猾（crooked）且非常不誠實。

川普24日接受保守派電台主持人休伊特（Hugh Hewitt）專訪，休伊特問川普，上台後是要特赦自己或開除史密斯，川普說：「這很簡單，我會在兩秒鐘內開除他（史密斯）。」

司法部長加蘭德（Merrick Garland）2022年11月指派史密斯任特別檢察官，調查川普2021年離開白宮後非法持有機密文件案，以及川普意圖干預2020年總統選舉案，雙方纏鬥超過18個月。

紐約時報報導，史密斯去年6月首度起訴川普後，川普及其團隊顧問就明確表示「若贏得總統選舉就會終結這些案件」；然而，這是川普首度公開明確地表達，會親自採取行動，而非讓司法部來處理這些案件。

路透報導，開除史密斯就會立即結束這兩起案件的調查。

且川普似乎無懼後果，他表示，「若我開除史密斯，我不認為國會會彈劾 我」，他稱史密斯非常不誠實。

彈劾總統為聯邦眾院權力，此次大選後由哪個政黨掌握眾院多數，將影響後續發展，若民主黨掌握眾院多數，仍可能發動彈劾川普；川普擔任總統期間，兩度遭民主黨議長提起彈劾，所幸共和黨掌握參院多數才順利無罪過關。

史密斯起訴川普非法持有機密文件案，今年7月遭佛州聯邦法院法官甘農（Aileen Cannon）駁回，史密斯提起上訴。

另一起川普試圖干預2020選舉案，最高法院裁決若是公務行為，則川普享有豁免權，至於川普推翻2020年大選的作為究竟屬於公務行為或私人行為，將在聯邦法院釐清，多數分析認為，若川普上台將全面撤銷史密斯的起訴。

司法部多次表示，史密斯準備好繼續追訴川普，即便是在選舉過後到就職典禮期間，即便川普貴為總統當選人。

對於川普的最新聲明，史密斯發言人卡爾（Peter Carr）拒絕回應。

此外，川普在休伊特的專訪說，不排除特赦現任總統拜登 之子杭特・拜登（Hunter Biden）。

川普說，即便杭特就是一個壞孩子，但他不會像拜登一樣，他會考慮特赦杭特；川普以此來對比其長期主張，亦即拜登是川普身上背負四項聯邦案件的幕後主謀。

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