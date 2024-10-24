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預埋舞弊種子…近半共和黨候選人曾散布選舉假消息

記者顏伶如／綜合報導
臨近大選投票日，多數共和黨參選人不相信選舉系統，擔心選舉結果不公，「選票被竊」，紛紛捐款，成立監票組織。(美聯社)
臨近大選投票日，多數共和黨參選人不相信選舉系統，擔心選舉結果不公，「選票被竊」，紛紛捐款，成立監票組織。(美聯社)

華盛頓郵報23日報導，超過230名正在參選聯邦國會議員或州政府首長的共和黨候選人，已經透過社群媒體對2024年大選是否公平公正提出質疑，由此可見共和黨陣營企圖在11月5日選舉日之前，預先鋪下破壞社會大眾對選舉制度的信任。

從2022年11月9日到今年10月11日之間，至少239名共和黨候選人曾在社群媒體發文或轉貼各式各樣聲稱選舉舞弊的不實訊息或假消息。不少共和黨候選人在沒有證據的情況下，指稱民主黨想利用前總統川普的起訴案影響選舉，或稱民主黨動員非公民辦理選民登記。其他的假消息則與副總統賀錦麗獲得民主黨提名有關，聲稱提名過程是一場「政變」，某些共和黨候選人則不斷鼓吹指稱選民作弊的不實訊息。

華盛頓郵報統計，累計有48%共和黨候選人曾經散布2024年選舉的假消息或不實訊息，與2024年選舉舞弊有關的說詞當中，每三個說詞當中就有兩個與非公民投票有關，半數不實訊息則提到川普官司，約有25%不實訊息指稱民主黨臨陣換將找賀錦麗參選是政變，手段違背民主，不尊重初選選民的決定。

根據統計，在社群網站發文最多提及2024年選舉干預的共和黨候選人包括不實訊息超過250則的雷克(Kari Lake)、不實訊息逾150則的格林(Marjorie Taylor Greene)與斯特凡尼克(Elise Stefanik)、不實訊息超過100則的蓋茨(Matt Gaetz)、克魯茲(Ted Cruz)、強森(Ronny Jackson)。

華爾街日報報導，根據聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)申報紀錄與報稅資料，共和黨金主為「2.0版停止竊取選舉結果」(Stop the Steal 2.0)倡議運動低調捐款，捐給約50個選舉團體的金額累計已超過1億4000萬元。捐款金主包括威斯康辛州億萬富豪伍萊茵(Richard Uihlein)夫妻、手工藝品零售商Hobby Lobby創辦人葛林(David Green)等。

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