川普、賀錦麗決戰點 7搖擺州選情剖析一次看

民主黨總統候選人賀錦麗（右）與共和黨總統候選人川普（左）在決戰州支持度不相上下。（美聯社）

2024年美國總統選情緊繃，很可能與2016、2020前兩次一樣，得靠極少數搖擺州定最後勝負。目前川普 與賀錦麗彼此在7大搖擺州民調的勝負都不超過2個百分點。

美國總統怎麼選

美國總統選舉並非由普選票最多者勝出，而是必須在50州拿到夠多選舉人票（electoral vote）。目前全美總共538張選舉人票，加州擁有54張居冠，人口數較少的州也有至少3張。

拿到270張以上選舉人票者贏得總統大選。除緬因與內布拉斯加這兩州外，48個州的選舉人票為「贏者全拿制」（誰在當州的普選票多，誰就拿下當州所有選舉人票）。美國各大媒體與選情分析網站將亞利桑納、內華達、威斯康辛、密西根、賓夕法尼亞、北卡羅來納、喬治亞列為2024年大選的7大關鍵搖擺州。

華盛頓郵報21日於選前兩週剖析這次搖擺州戰況，並分別點出川、賀兩人在當地的勝負關鍵。

賓州（19張選舉人票）

坐擁所有搖擺州裡最多選舉人票的賓州，前兩次大選都成為轉捩點。2016年，川普成為1988年以來首位贏得賓州的共和黨總統候選人；2020年拜登在賓州都會區如費城、匹茲堡等地得票更勝2016年時希拉蕊，為民主黨 收復賓州。

華郵 直言賓州是本次大選的重中之重，在賓州獲勝者可能只需再贏下另兩個搖擺州，就能湊齊270張選舉人票當選門檻。

－費城都會區、匹茲堡都會區、匹茲堡到哈立斯堡（Harrisburg）間地帶這3處為賓州選情的觀察重點。

－華郵分析，民主黨在費城都會區得票率，一路從2012年的85%、2016年82%掉到2020年的81%。賀錦麗必須止住這股頹勢；民主黨的滑落另反映川普益發受當地大學學歷以下選民的支持，川普如能乘勢擴大並繼續鞏固農村地帶票倉，就會在賓州取得優勢。

喬治亞州（16張選舉人票）

喬治亞州在2012、2016年都被共和黨拿下，然而卻在2020年時成為拜登扳倒川普的最後一根稻草，最終以不到1萬2000張普選票的差距勝出。

快速發展的亞特蘭大近郊撼動選民結構，讓民主黨不再視喬治亞州為畏途。華郵認為這次喬治亞州的目光仍聚焦於亞特蘭大近郊，而一些農業郡則是川普能否抵銷民主黨在城郊地帶優勢的指標。

－亞特蘭大、克萊頓郡（Clayton County）、馬斯科吉郡（Muscogee County）這3處為喬州選情的觀察重點，後兩者為非裔人口重鎮。此外巴托郡（Bartow County）與卡羅爾郡（Carroll County）則是農業大郡。

－華郵分析，賀錦麗必須守住民主黨在亞特蘭大的優勢，將差距拉開到不被川普靠農業地帶得票抵銷；雖非裔選民整體偏向民主黨，但全國性民調顯示川普在非裔選民中的支持度有所提高，如果趨勢不變，這可能會對喬治亞州產生重大影響。

北卡羅來納州（16張選舉人票）

雖然民主黨2008年以來就沒再贏得過北卡，但過去3屆美國總統大選，紅、藍之間的得票差距都不到4個百分點，2020年川普甚至僅以1個百分點之差拿到北卡，今年川普在北卡的民調領先幅度甚至低於在亞利桑納、喬治亞。民主黨的罩門則是能否於都會區、尤其夏洛特（Charlotte）、羅里（Raleigh）斬獲更多選票。

－羅里與夏洛特兩都會、班康郡（Buncombe County） 與斯溫郡（Swain County），以及羅伯森（Robeson）、大衛遜（Davidson）與蘭道夫（Randolph）3郡地帶，為北卡選情的觀察重點。

班康郡與斯溫郡雖然前3次大選都是民主黨候選人勝出，但日前海倫颶風（Hurricane Helene）造成的災情可能成為變數。

－華郵分析，賀錦麗在北卡的關鍵純粹就是擴大民主黨在人口稠密都市中心的利基；而城市地帶人口及高等教育族群成長快速，川普可能無法再像過去依靠農村鐵票來贏北卡。

密西根州（15張選舉人票）

在川普2016年以0.2個百分點的微幅差距勝出而反轉當地政治版圖前，密西根州長達30年始終是民主黨堅實的「藍牆」。密州正處於政治版圖變動之際，當地對川普友善的農村地區和對民主黨友善的城市地區，兩者間壁壘分明程度正在消褪。

－底特律、奧克蘭郡（Oakland County）與馬科姆郡（Macomb County）、肯特郡（Kent County）及含3個郡在內俗稱上半島（Upper Peninsula）的地方，是密州選情重點。

－華郵分析，賀錦麗如能像2020年繼續鞏固市郊地帶並避免農村重新一面倒向共和黨，基本上就能在密州取得不敗之地；反過來川普則需扭轉2020年在底特律和馬科姆郡得票小幅下滑，並重新找回流失的農村票。

亞利桑納州（11張選舉人票）

就在2012年總統大選，共和黨候選人還以20萬票之差在亞利桑納州勝出，拜登卻於2020年以1萬票差距打敗川普，成為1940年代以來民主黨第二次拿回亞利桑納。鑒於民主黨2022年期中選舉在當地又取得超乎預期之好的得票，這回亞利桑納依然成為關鍵戰區。不過目前川普在亞利桑納的民調優於在其他搖擺州。

－馬里科帕郡（Maricopa County）、皮瑪郡（Pima County）、育馬郡（Yuma County）、莫哈維郡（Mohave County）是亞利桑納州選情重點區域。

－華郵分析，民主黨於亞利桑納重點選區裡只在皮瑪郡有優勢，但拜登2020年拿下馬里科帕郡成為關鍵，這次賀錦麗必須先確保拜登的基礎不流失再求擴大戰果；反之川普若能收復都會型的馬里科帕郡，再挽回2020年流失的農村票，在亞利桑納就很有贏面。

威斯康辛州（10張選舉人票）

2012年民主黨候選人還勝出近20萬票的威斯康辛州，川普2016年以0.8個百分點（約2萬3000票）獲勝翻盤，2020年拜登又以約0.6個百分點（約2萬1000票）勝出再拿回，使得威州選舉人票雖僅10張，卻成為核心關鍵。

威州的情況也頗特殊，這裡的選民群體主要是白人且多數居住農村地區。但與其他地方相比，民主黨在這裡的白人和農村得票相對較好，不過威州這裡的市郊選民投票變化不大且偏向共和黨，這點對川普有利。

－丹恩郡（Dane County）、布朗郡（Brown County）與溫納貝戈郡（Winnebago County）、道奇郡（Dodge County）、大密爾瓦基（含密爾瓦基與鄰近3郡）這4處是威州選情重點。

－華郵分析，賀錦麗必須在大密爾瓦基比上次拜登拿更多票，才有機會突圍；川普則須確保在教育程度較高的丹恩郡等地失血別過多，就有機會勝出。

內華達州（6張選舉人票）

表面看內華達州應是可靠藍州，過去4次總統大選民主黨候選人都此勝出，2008年還贏超過雙位數百分點的得票。然而2016和2020年，川普都將落敗幅度縮小在2.4個百分點。目前民調顯示川、賀之間競爭激烈。

－克拉克郡（Clark County）、瓦修郡（Washoe County）是內華達州兩個觀察重點。賭城拉斯維加斯所在的克拉克郡，郡內人口就佔內華達整個州近3/4。

然民主黨在克拉克郡的優勢，從2012年大選近15個百分點、2016年10.6個百分點一路掉到2020年的9.4個百分點；川普2016年則差點拿下州內第二大郡瓦修郡。

－華郵分析，賀錦麗如能讓民主黨重新在克拉克郡取得雙位數百分點的得票優勢，幾篤定可拿下內華達州；反之川普的重點是繼續削弱民主黨在克拉克郡的優勢。川普在當地拋出造福服務業基層的「小費免課稅」政見獲賀錦麗跟進，充分證明這點。