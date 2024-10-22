賀錦麗攜麗茲錢尼訪3州 川普固樁北卡

川普在演講時讚揚受災戶的韌性，並抨擊拜登-賀錦麗政府的反應。（美聯社）

民主黨總統候選人賀錦麗 21日與懷俄明州前聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)共同訪問三州，爭取共和黨溫和派的支持；共和黨總統候選人、前總統川普 則前往北卡羅來納州 勘災，批評聯邦政府救災不力。

美聯社報導，賀錦麗與錢尼告訴對川普感到不安的選民，川普是必須從美國政治中清除的「惡勢力」。

錢尼在密西根州底特律郊外的羅亞爾奧克鎮(Royal Oak)說：「你們可以憑良知投票，不必告訴任何人，11月5日將會有數百萬名共和黨人這麼做。」

兩人跨黨派的造勢活動始於費城附近，途經羅亞爾奧克，並在密爾瓦基附近畫下句點，凸顯民主黨聚焦戰場州的溫和派郊區選民。

在賓州馬爾文(Malvern)的首場活動中，賀錦麗表示，川普「一直利用總統權力貶低與分化我們」，「人們對此感到疲乏」。

賀錦麗表示，「全世界的人都在看」，「有時我確實有點擔心，身為美國人，我們是否真正理解我們對世界的重要性」。

前共和黨眾議員麗茲．錢尼（右）是反川大將，21日陪同賀錦麗（左）連趕三州造勢。（路透）

錢尼是前副總統錢尼(Dick Cheney)的女兒，她參與國會調查川普涉入2021年1月6日國會暴亂而被逐出共和黨，並在兩年前爭取連任時，於初選輸掉候選資格。

錢尼在部分議題的看法與賀錦麗不同，但她稱她的保守哲學代表憲法優於政黨，且對於讓「乖僻、不穩定」的川普執行外交政策感到憂心忡忡。

錢尼說：「我們的敵人知道，他們玩弄川普，我們擔不起這個風險。」

川普21日透過社群媒體痛批錢尼，稱她「愚蠢至極」，並指責她是「戰爭鷹派」。

川普21日走訪遭受颶風海倫(Helene)重創的北卡州，讓他成為海倫肆虐北卡造成95人死亡、建築物受災慘重後，首位到訪災區的候選人。

川普在演講時讚揚受災戶的韌性，並抨擊拜登-賀錦麗政府的反應。

川普在一家修車廠的碎石停車場普通木製講台後方，以受災房屋、樹枝與汽車凌亂散落街道的場景為背景發表演說；川普坦言，人命損失和恢復家園的路途遙遠且艱難。

川普說：「該區許多人民感到無助，覺得被政府拋棄；在北卡的絕望時刻，人民的回應比聯邦政府給的(協助)更多。」

北卡州西部最嚴重的災區多為共和黨選民，惟艾西維爾(Asheville)是民主黨的重要票倉，賀錦麗競選團隊和該州民主黨人積極確保選民能投票。

川普曾兩度拿下北卡，但他目前與賀錦麗的支持率不相上下。