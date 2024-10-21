眾院公布調查報告：川普賓州遇刺事件「本可以避免」

前總統川普7月14日在賓州小鎮巴特勒遇刺，右耳被子彈擦傷。貼身的特勤局探員隨即護送他下台。(美聯社)

國會眾院 調查前總統川普 「刺殺未遂」事件特別工作組21日公布調查報告顯示，川普7月遇襲事件是「安全失誤」，「本可以避免、本不應該發生」。

7月13日，川普在賓州巴特勒市舉行競選集會。20歲男子克魯克斯從距離川普演講台約140米的一處建築的屋頂向川普連開數槍，導致川普右耳受傷，並致現場觀眾一人死亡、兩人重傷。

該特別工作組共13人，包括7名共和黨眾議員 和6名民主黨眾議員。經過近三個月的調查，該工作組在報告中稱川普遇襲是「令人震驚的安全失誤」。在該事件中，主要問題來自特勤局和賓州以及巴特勒市警方之間溝通混亂，其中特勤局應負大部分責任。

報告說，「特勤局、州和地方執法人員本可以在幾個關鍵時刻與槍手克魯克斯交涉，但由於各方之間溝通混亂，最終使得克魯克斯得以擺脫警方、爬上屋頂並開槍」。

該報告並未指出應為該事件負責的具體人員。

9月15日，川普在其位於佛州西棕櫚灘的高爾夫俱樂部打球時，一名持槍男子出現在球場附近。該男子被指控犯有兩項槍支相關罪名。

眾院特別工作組正在對該事件進行調查。