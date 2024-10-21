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川普、賀錦麗決戰點 7搖擺州選情剖析一次看

新屋建造放緩 推升房價 川喊「趕無證客」賀提「蓋更多」

編譯盧炯燊／綜合報導
共和民主兩黨總統候選人對住房有不同看法，但都被批為不切實際。圖為川普18日在底特律競選時播放文宣。(美聯社)
共和民主兩黨總統候選人對住房有不同看法，但都被批為不切實際。圖為川普18日在底特律競選時播放文宣。(美聯社)

10月18日公布的新建房屋數據顯示，9月全國發出的新屋建築許可證較8月下降2.9%，較去年同期下降5.7%。作為建築工程開始的新屋動工量，較8月下降了 0.5%，其中以單戶房屋最為明顯。至於建屋最後一步的住房完工量，下降了近6%。

由於房屋在獲得許可證後仍需要很長時間才能完工，因此專家表示，在未來幾個月甚至幾年內，房屋完工的進度可能會進一步放緩。

專家們指出，從獲得許可證到建造新房子，整個過程很大程度上取決於州及地方的法律，例如建築地盤附近若有居民對建案提出異議，那隨時會延遲數個月甚至以年計，其間意外的建築成本，例如材料、勞動力或政府費用，就有可能使開發商完全退出專案。

10月18日公布的新建房屋數據顯示，9月全國發出的新屋建築許可證較8月下降2.9...
10月18日公布的新建房屋數據顯示，9月全國發出的新屋建築許可證較8月下降2.9%，較去年同期下降5.7%。(歐新社)

羅申美國際會計師事務所(RSM) 首席經濟學家布魯蘇拉斯(Joe Brusuelas) 說，全國目前短缺超過300萬套住房，但每年只建造約135萬套，根本不能滿足基本需求。

畢馬威 (KPMG) 首席經濟學家斯旺克 (Diane Swonk) 指出，多年來房屋供應不足導致房價高漲，許多人買不起住房。十多年前的經濟大衰退後，新建築進一步放緩，其間技術業和建築培訓也減少；隨後的疫情更席捲了供應鏈，引發了工人嚴重短缺。這種種因素都造成住房問題。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

由於正值大選期，兩個總統候選人賀錦麗與川普，都向選民推銷讓住房變得更便宜的計畫。

賀的計畫特別強調建造更多住房，在全國建造300萬套，設立400億元的「創新基金」來幫助地方政府建造更多經濟適用房。川的計畫重點是釋放現有的房屋，聲稱這些房屋被無證移民占據，將他趕走即可騰空房子來。

然而許多經濟學家擔心賀的計畫，使得供應趕不上需求，反而促使屋價上升；至於川的計畫則更加不切實際，因為無證移民多住在收入較低的出租房屋，而不是自住房屋。此外新移民是建築勞動力的主力，占了三分之一，若把他們趕走，如何推動建造新房屋會是嚴重問題。

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