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賀錦麗、川普搶推「經濟民粹政策」 卻不提錢從哪裡來

編譯潘勛／綜合報導
副總統賀錦麗16日宣布的經濟政策包括增加兒童抵稅、小費免稅等政策，希望拉攏一般選民。（路透）
副總統賀錦麗16日宣布的經濟政策包括增加兒童抵稅、小費免稅等政策，希望拉攏一般選民。（路透）

媒體分析指出，民主黨總統候選人賀錦麗與她共和黨對手川普近日競相提出經濟民粹政策，尤其有關住房及通膨，但對政策招致的赤字、施政經費如何取得，都隻字不提；尤其賀錦麗所提的各項經濟政策，未來十年可能讓聯邦赤字再增加1兆7000萬元。

Axios網站16日報導，雖說賀錦麗與川普的大多數經濟措施極其不同，但兩人都同意，高物價是美國經濟體的核心問題。

賀錦麗選戰陣營對經濟提案本來三緘其口，也沒有多少線索指出她的經濟立場與拜登總統有何不同；但16日出現重大轉折。賀錦麗在北卡發表經濟政策演說，住房方面，賀錦麗描述將為全國100萬有意購屋族提供2萬5000元的首購款。賀錦麗陣營也表示，打算提供減稅誘因，讓建築商蓋更多首購房屋。

賀錦麗若執政，將試著禁止哄抬物價而減少民眾開支，但該怎麼做並未提供細節。川普則在本周表示要把電價砍半。賀錦麗、川普陣營都表示，要恢復並提高兒童抵稅額，也都要取消小費課稅。

但賀、川兩人的經濟政策還是有些明顯差異，尤其在貿易及課稅方面。賀錦麗保證不向全國年收入在40萬或更少的家戶課稅；川普則打算延長他2017年在位時替大企業及富人的減稅，同時讓社安金收入免稅。川普還揚言要對全部進口商品徵收兩位數的關稅，而賀錦麗與許多經濟學者批評此一措施。

兩位總統候選人對赤字大增、該由哪裡找錢來支付這些民粹政策都矢口不提。

選民心目中最重視的經濟問題莫過通膨，只是經濟學者看來，通膨問題可能已經停滯，聯準會率領的抗通膨戰役看似即將成功；更叫人憂心的是勞動市場，就業機會減少，失業率穩定增加之中。

國會山莊報(The Hill)報導，無黨派智庫「美國聯邦預算問責委員會」(CRFB)16日估算，賀錦麗的經濟提案光是兒童抵稅額，2026到2035會計年度就要付出1兆2000億元，擴大工作所得抵稅 (EITC)、首購族抵稅、延長和擴大歐記健保保費低稅和支持可負擔住房等計畫的代價則要7000億元。

該組織估計，該計畫十年費用可達1兆9500萬元，但如果一些住房措施成為永久措施的話，這個數字上看2兆2500萬元。話雖如此，部分費用可藉由其他措施抵銷，例如降低處方藥價可能省下2500億元。

賀錦麗公布的經濟政策包括幫首購族支付2.5萬元頭期款，並興建300萬戶新宅，但均...
賀錦麗公布的經濟政策包括幫首購族支付2.5萬元頭期款，並興建300萬戶新宅，但均未說明錢從哪來，潛藏支出高達1.7兆。（美聯社）

賀錦麗 川普 歐記健保

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