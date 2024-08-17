賀錦麗、川普搶推「經濟民粹政策」 卻不提錢從哪裡來

副總統賀錦麗16日宣布的經濟政策包括增加兒童抵稅、小費免稅等政策，希望拉攏一般選民。（路透）

媒體分析指出，民主黨總統候選人賀錦麗 與她共和黨對手川普 近日競相提出經濟民粹政策，尤其有關住房及通膨，但對政策招致的赤字、施政經費如何取得，都隻字不提；尤其賀錦麗所提的各項經濟政策，未來十年可能讓聯邦赤字再增加1兆7000萬元。

Axios網站16日報導，雖說賀錦麗與川普的大多數經濟措施極其不同，但兩人都同意，高物價是美國經濟體的核心問題。

賀錦麗選戰陣營對經濟提案本來三緘其口，也沒有多少線索指出她的經濟立場與拜登總統有何不同；但16日出現重大轉折。賀錦麗在北卡發表經濟政策演說，住房方面，賀錦麗描述將為全國100萬有意購屋族提供2萬5000元的首購款。賀錦麗陣營也表示，打算提供減稅誘因，讓建築商蓋更多首購房屋。

賀錦麗若執政，將試著禁止哄抬物價而減少民眾開支，但該怎麼做並未提供細節。川普則在本周表示要把電價砍半。賀錦麗、川普陣營都表示，要恢復並提高兒童抵稅額，也都要取消小費課稅。

但賀、川兩人的經濟政策還是有些明顯差異，尤其在貿易及課稅方面。賀錦麗保證不向全國年收入在40萬或更少的家戶課稅；川普則打算延長他2017年在位時替大企業及富人的減稅，同時讓社安金收入免稅。川普還揚言要對全部進口商品徵收兩位數的關稅，而賀錦麗與許多經濟學者批評此一措施。

兩位總統候選人對赤字大增、該由哪裡找錢來支付這些民粹政策都矢口不提。

選民心目中最重視的經濟問題莫過通膨，只是經濟學者看來，通膨問題可能已經停滯，聯準會率領的抗通膨戰役看似即將成功；更叫人憂心的是勞動市場，就業機會減少，失業率穩定增加之中。

國會山莊報(The Hill)報導，無黨派智庫「美國聯邦預算問責委員會」(CRFB)16日估算，賀錦麗的經濟提案光是兒童抵稅額，2026到2035會計年度就要付出1兆2000億元，擴大工作所得抵稅 (EITC)、首購族抵稅、延長和擴大歐記健保 保費低稅和支持可負擔住房等計畫的代價則要7000億元。

該組織估計，該計畫十年費用可達1兆9500萬元，但如果一些住房措施成為永久措施的話，這個數字上看2兆2500萬元。話雖如此，部分費用可藉由其他措施抵銷，例如降低處方藥價可能省下2500億元。