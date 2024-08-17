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川普財產申報：擁逾100萬加密貨幣 代言聖經進帳30萬

編譯中心／綜合報導
前總統川普生財有道，根據最新申報資料，他代言的「天佑美國聖經」版本賺進30萬元，他手上還擁有超過100萬元的加密貨幣。（美聯社）
前總統川普生財有道，根據最新申報資料，他代言的「天佑美國聖經」版本賺進30萬元，他手上還擁有超過100萬元的加密貨幣。（美聯社）

根據16日公布的共和黨總統候選人川普財產申報單，他持有價值超過100萬美元的加密貨幣，並因代言特製版聖經而進帳30萬美元。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，川普(Donald Trump)代言的聖經版本名為「葛林伍德聖經」(The Greenwood Bible)，根據產品官網，這版聖經內部印有美國鄉村歌手葛林伍德(Lee Greenwood)手寫他的歌曲「天佑美國」(God Bless the U.S.A.)副歌歌詞，每本售價59.99美元；還有川普簽名的限量版，每本要價1000美元。

申報資料並顯示，川普持有價值超過100萬美元的加密貨幣，列出的細目包括1個加密貨幣錢包及「虛擬以太坊密鑰」(virtual ethereum key)資產，他評估這些資產的價值介於100萬至500萬美元。

川普首次入主白宮時曾表示，數位貨幣就是個騙局。但此後他對於加密貨幣所表達的公開立場已經轉變，他改為擁抱政府放手的做法，他的競選團隊還放話說他正在打造一支「加密貨幣軍」。

這樣的轉變反映業者遊說成果，以及有跡象顯示，扶植加密貨幣成長受到一部分川普支持者的歡迎，尤其是花時間上網的年輕男性。

以外根據NBC統計，川普這次申報在中國註冊的商標數量，已由前次申報時的2個暴增至100多個。

川普 貨幣 白宮

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