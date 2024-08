2.5萬首購補貼恐助長通膨 賀錦麗經濟政策被批買票

賀錦麗釋放選舉利多,稱要幫首購族付頭期款2.5萬元,並要新建300萬戶新宅提供房源。(美聯社)

副總統賀錦麗 (Kamala Harris)表示,未來一旦她當選總統,將加碼針對所有首次購屋族提供2萬5000元購屋補貼。對此,專家認為不只會製造通膨,也有買票嫌疑。

福斯商業頻道(FOX Business)報導,為了解決國內住房危機,賀錦麗提出多樣政策,她計畫如果在總統大選勝出,將擴大實施拜登 總統今年稍早提出的政策,提供更多首購族2萬5000元補助。拜登5月時呼籲國會針對約40萬名首次購屋者提供2萬5000元的補貼,而賀錦麗則希望提供所有首次購房者援助,預計未來4年可造福超過400萬人。雖然目前該政策細節不多,但已同時出現正反意見聲音。

「為國家提供住房:社會公平、建築與合宜住宅的未來(暫譯)」(Housing the Nation: Social Equity, Architecture, and the Future of Affordable Housing)一書作者格林(Alexander Gorlin)表示,他對這項政策給予肯定,2萬5000元在國內某些地區會是一大助力,但在例如舊金山等房價較高的地區,這筆錢的實際效果有限。

資產管理策略公司(Asset Management Strategies)負責人費奧里洛(Tony Fiorillo)則認為,賀錦麗的計畫「剛好孕育了通膨。」他說,「政府提供這項福利將在房屋已經供不應求之際,進一步提升購房需求,」這種激勵措施將導致需求增加,造成可供出售的房屋供應變更少。特斯拉 執行長馬斯克(Elon Musk)也在X平台上寫道,此舉不只會增加房屋價格2萬5000元,同時還會增加政府赤字。

格林則緩頰說:「這些是年輕家庭買的第一個房子,而且重要的是,賀錦麗鼓勵了居者有其屋,進而創造公平。」

不過,Wealth E&P財富顧問摩爾(Cody Moore)認為,「這是糟糕的政策,我認為這只是試圖利用救濟,在即將到來的選舉中贏得更多選票。」他補充說,「這項政策將進一步推升房地產市場價格,讓美國財政赤字進一步擴大,最終成為政府增稅的另一個理由。」