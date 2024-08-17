ABC：川普、賀錦麗首場辯論 9月10日晚上9點費城登場

美國廣播公司宣布，9月10日首場賀川辯論在費城舉行，晚上9點開始。（美聯社）

共和黨總統候選人、前總統川普 與民主黨競選對手、副總統賀錦麗 的首場電視辯論正式確定，美國廣播公司新聞頻道(ABC News)16日宣布，由該公司舉辦的總統辯論，將於9月10日晚上9時在費城國家憲法中心舉行，表示兩人已承諾出席。

川普8月8日曾在他的社交媒體網絡上發帖稱，自己不會參加ABC的辯論，但後來改變說法，除決定參加ABC的辯論之外，更希望9月4日在福斯新聞(FOX News)及9月25日在全國廣播公司(NBC)增加兩場電視辯論。

不過賀錦麗表明不會參加福斯新聞的辯論，至於未來是否參加更多電視辯論，要取決於川普是否參加9月10日由ABC主辦的辯論。

她8月15日在社交媒體平台X上貼文，表示川普「最終承諾」出席後，她現在期待9月10日的辯論。

賀錦麗的競選團隊也重申，電視辯論應由兩黨最初同意的主辦單位來擔任，ABC的辯論原為拜登 與川普商定的的第二場辯論，因此應由賀錦麗繼續。

川普最終同意出席ABC主辦的辯論，也成為各方期待的時刻，因為首場由有線電視新聞網(CNN)舉行的辯論，徹底顛覆了整個競選局勢，民主黨籍總統拜登因為表現糟糕被迫退選，轉而支持副手賀錦麗接棒。

在目前賀錦麗人氣急升、支持度稍微領先川普的情況下，能否把握大好形勢，而川普也能否藉辯論從後趕上，也增添了各方關注因素。

這個川普與賀錦麗的首次面對面交鋒，由ABC新聞頻道「今晚世界新聞」(World News Tonight)主播兼總編輯繆爾(David Muir)以及新聞直播節目「Prime」主播戴維斯(Linsey Davis)主持。

而辯論地點的國家憲法中心，毗鄰費城獨立廳，主要舉辦有關美國憲法及公民參與的展覽和活動，獨立宣言及憲法都在此簽署，總統候選人在此辯論尤其顯得意義非凡。